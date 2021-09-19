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Московский листок

Закончился трехдневный "единый" день голосования

Опубликовано 19.09.2021 автором Эрик Чернышев в разделе комментариев 2

кпрф выборы яблоко
Закончился трехдневный "единый" день голосования

На этот раз федеральная власть опять применила целый спектр сомнительных новшеств, чтобы сохранить свою ускользающее влияние – от недопуска к участию в выборах по-настоящему оппозиционных кандидатов до фактического сгона бюджетников и силовиков на избирательные участки в первый день голосования. Нам снова продемонстрировали, что истинное волеизъявление граждан нынешнюю власть не интересует.

 

Из данных экзитпола, проведённого Региональным центром исследования общественного мнения, следует, что на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва по одномандатному округу №35 – Республика Хакасия, лидирует кандидат от КПРФ Валерий Николаевич Старостин. Его результат составляет 37,2 процентов, у его ближайшего конкурента Сергея Сокола 31,4%. Стоит отметить, что треть опрошенных избирателей на выходе из избирательных участков отказались дать ответ. Есть все основания полагать, что при подсчете бюллетеней разрыв увеличится.

 

Результаты партийного противостояния еще более впечатляющие. За КПРФ отдали голоса более 35 процентов опрошенных избирателей, за «Единую Россию» проголосовали лишь 27 процентов.

 

Избиратели Хакасии показали, что никакие политтехнологии, используемые единороссами, уже неспособны завуалировать сущность того курса, которым ведет страну к пропасти так называемая партия власти, которая в Хакасии в очередной раз потерпела сокрушительное поражение.

 

Несмотря на грязь и ложь, которые выливались на Валерия Старостина сотнями тысяч лживых газет и листовок, жители Хакасии смогли разобраться и сделать правильный выбор.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 7
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Всего комментариев к статье: 2
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Чета врет памфиловна!
Смешливый написал 19.09.2021 19:37
Явка на выборах в Госдуму по России достигла 45,15%, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова РИА "Новости".
"На 18.00 45,15% &#8212; по России на выборах депутатов Государственной думы",- сказала она.
----------
Я УВЕРЕН - 666 % пришло и проголосовало ЗА "Ебимую Россию"!!!
САтана победил, как и предполагали!
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(без названия)
стоик7912 написал 19.09.2021 18:35
"трехдневное " унижение людей или издевательство над достоинством людей?
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