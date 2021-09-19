На подмосковных избирательных участках установили сейфы с двумя дверцами. Опечатывают только одну из них

На избирательных участках в Подмосковье наблюдатели заметили сейфы для хранения бюллетеней с двумя дверями: спереди и сзади. Видео об этом опубликовал также кандидат от «Партии Роста» Дмитрий Кондратенко.

Кандидат обнаружил железный сейф с двумя дверцами на УИК 1663 в городе Мытищи. Стало известно, что такие же сейфы для вбросов установили по всей области, а также в других регионах.

После закрытия избирательных участков на ночь чиновники опечатывают только передние дверцы сейфов. Таким образом, с помощью задней дверцы сейфов члены УИК могут получить доступ к заполненным бюллетеням и другим документам.

На одном из УИКов в Волгоградской области наблюдатели обнаружили сейф со съемным дном, под которым уже лежали бюллетени с голосами за Единую Россию.

В Калмыкии наблюдатели сообщили, что с обратной стороны железного ящика для хранения сейф-пакетов сняли стенку полностью. Она находилась внутри сейфа в разобранном виде.

То есть речь идет явно о системе и о том, что в стране сформировалась каста профессиональных фальсификаторов, деятельность которых по известной причине совершенно не интересует правоохранительные органы.