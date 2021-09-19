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Московский листок

А тем временем неподалеку идет война

Опубликовано 19.09.2021 в разделе комментариев 1

война взрыв
А тем временем неподалеку идет война

Трое гражданских (мужчины, 1963, 1987 и 1991 г. р.) ранены сегодня утром (около 7 утра) во время обстрела шахты "Октябрьская" в Куйбышевском районе Донецка.

По словам Дарины, жительницы Донецка и местного журналиста, этот район Донецка не подвергался столь сильному обстрелу, как минимум, четыре года. Обстрел длился примерно полчаса. По населенному району было выпущено не менее 20 120-мм снарядов.

Женщина сказала, что в одном из сильно повреждённых домов по улице Васильченко во время обстрела были двое детей (1,5 года и 8 лет). По ее словам, дети сильно напуганы, а их дом получил серьёзные повреждения. Один из раненых мужчин отказался от госпитализации: его всего лишь ударила горящая балка его дома. Двое других мужчин госпитализированы.

Вся полученная информация передана в обе мониторинговые миссии: ООН и ОБСЕ.

Миссия ОБСЕ в своём докладе от 16 сентября подтвердила ранение двух гражданских лиц в результате обстрела Киевского района Донецка 8 сентября. Мужчина и женщина были ранены на улице Стратонавтов, когда мужчина чинил забор, а женщина находилась во дворе своего дома.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7912 написал 19.09.2021 18:39
когда прекратится издевательство над славянами?
по аналогии с палестинцами, мир должен призвать к ответу жидовский режим в Киеве?
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