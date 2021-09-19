В октябре может начать сыпаться доллар Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Никто не может поверить в то, что они сами себе рисуют https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Явка на выборы вполне ординарная 3 На подмосковных избирательных участках установили сейфы с двумя дверцами. Опечатывают только одну из них 4 Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить три ролика со списками «Умного голосования», 5 Министерство юстиции назвало государственной тайной содержание письма Росфинмониторинга, 6 Депутат Ступин удивлен очередями на участках 7 Пенсионеры озолотятся 1 октября 8 В октябре может начать сыпаться доллар 9 А тем временем неподалеку идет война



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