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Московский листок

В октябре может начать сыпаться доллар

Опубликовано 19.09.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Никто не может поверить в то, что они сами себе рисуют

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Явка на выборы вполне ординарная

 

3 На подмосковных избирательных участках установили сейфы с двумя дверцами. Опечатывают только одну из них

 

4 Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить три ролика со списками «Умного голосования»,

5 Министерство юстиции назвало государственной тайной содержание письма Росфинмониторинга,

 

 

6 Депутат Ступин удивлен очередями на участках

 

7 Пенсионеры озолотятся 1 октября

 

8 В октябре может начать сыпаться доллар

 

9 А тем временем неподалеку идет война



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В октябре может начать сыпаться доллар
В октябре может начать сыпаться доллар
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