Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Никто не может поверить в то, что они сами себе рисуют
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Явка на выборы вполне ординарная
3 На подмосковных избирательных участках установили сейфы с двумя дверцами. Опечатывают только одну из них
4 Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить три ролика со списками «Умного голосования»,
5 Министерство юстиции назвало государственной тайной содержание письма Росфинмониторинга,
6 Депутат Ступин удивлен очередями на участках
7 Пенсионеры озолотятся 1 октября
8 В октябре может начать сыпаться доллар
9 А тем временем неподалеку идет война
|
|