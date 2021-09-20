Кто такие полицейские?

В краснодарском отделении Комитета против пыток (КПП) новое дело. Заявитель - отец 32-летнего Ильи Афросина, который умер при невыясненных обстоятельствах после посещения отдела полиции, сообщил 17 сентября КПП.

Илья был задержан сотрудниками краснодарской полиции дважды. Первый раз 29 июня. Тогда он прислал сестре видео, в которых демонстрировал травмы и говорил о том, что:

"методы варварские, недопустимые; не дай бог дети по 18, 19, 20 лет попадут в такие ситуации; из административного правонарушения можно сделать уже уголовное - всё подпишут".

1 июля Илью задержали вновь, он перестал выходить на связь с родными, как выяснилось потом, спустя несколько часов после задержания его обнаружили лежащим на ступеньках одного из магазинов города. Афросин скончался в машине скорой помощи. Родители Ильи узнали об этом только 26 июля, когда отцу позвонили из управления СКР по Краснодару.

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В ходе общественного расследования юристы КПП установили, что, согласно медицинскому свидетельству о смерти, "Афросин Илья Юрьевич умер 01.07.2021 года в машине скорой помощи. Причина смерти - травма селезенки без открытой раны в брюшную полость".

Отец Ильи передал юристам КПП две видеозаписи. На них Илья демонстрирует полученные травмы на руках, виске, предплечье и рассказывает о "неправомерных действиях сотрудников патрульно-постовой службы", о том, что ему не дали ни одного протокола, только реквизиты об уплате штрафа 1000 рублей.

По факту смерти Афросина в следственном отделе СКР по Западному округу Краснодара проводилась проверка, о результатах которой правозащитникам до настоящего времени ничего не известно. Юристы КПП проводят собственное общественное расследование, в ходе которого устанавливают обстоятельства гибели Ильи Афросина.

Согласно данным сайта Прикубанского районного суда Краснодара, "30.06.2021 года постановлением судьи Прикубанского районного суда Рогачевой Я.Ю. Афросин И.Ю. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП" (мелкое хулиганство).

Отметим, что Илья возглавлял бригаду ремонтников, отмеченную хорошими отзывами.