Появился экзит-пул с победой "Единой России" путин революция народ Институт социального маркетинга (ИНОСМАР) подготовил результаты экзит-полов по итогам выборов в Госдуму. Итоги опроса: «Единая Россия» — 45,2%, КПРФ — 21%, ЛДПР — 8,7%, «Справедливая Россия» — 7,9%, «Новые люди» — 4,7%, Партия пенсионеров — 3,6%, Коммунисты России — 1,9%, «Яблоко» — 1,6%. Мне кажется, началось постепенное оправдание победы ЕР на выборах. А.Б.



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