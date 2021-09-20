Появился экзит-пул с победой "Единой России"

Институт социального маркетинга (ИНОСМАР) подготовил результаты экзит-полов по итогам выборов в Госдуму.
Итоги опроса:
«Единая Россия» — 45,2%,
КПРФ — 21%,
ЛДПР — 8,7%,
«Справедливая Россия» — 7,9%,
«Новые люди» — 4,7%,
Партия пенсионеров — 3,6%,
Коммунисты России — 1,9%,
«Яблоко» — 1,6%.
Мне кажется, началось постепенное оправдание победы ЕР на выборах.
А.Б.
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а также написал 20.09.2021 00:12
пиндосов.
Бессмертные полки фашистов маршируют по покоренной стране.
Пул Экзит написал 20.09.2021 00:12