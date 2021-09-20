Подтвердилось 12 случаев вбросов бюллетеней в 8 субъектах России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"В Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской области. Во всех случаях бюллетени признаны недействительными, работают правоохранительные органы", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
В Адыгее, Брянской, Кемеровской областях освобождены от должности председатели УИК, где зафиксированы факты вброса.
Чего не сказала Памфилова – в чью пользу были вбросы? Неужели в пользу "Яблока" или партии зеленых? Нет?
А.Б.
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