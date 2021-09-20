Подтвердилось 12 случаев вбросов бюллетеней в 8 субъектах России Подтвердилось 12 случаев вбросов бюллетеней в 8 субъектах России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "В Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской области. Во всех случаях бюллетени признаны недействительными, работают правоохранительные органы", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК. В Адыгее, Брянской, Кемеровской областях освобождены от должности председатели УИК, где зафиксированы факты вброса. Чего не сказала Памфилова – в чью пользу были вбросы? Неужели в пользу "Яблока" или партии зеленых? Нет? А.Б.



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