90 процентов явки в Москве?

Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму в Москве достигла 90 процентов, свидетельствуют данные Центризбиркома.

Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

Если честно, многовато. Прямо вот всем вдруг стало удобно голосовать на дистанции.

Хотя уже известно, что в бюджетных организациях не просто рекомендовали, а настаивали на голосовании через интернет.

Почему? Ну ясно, почему – дистанционное голосование гораздо проще фальсифицировать.

Думаю, когда мы сравним результаты онлайн голосования с обычным на избирательных участках, увидим серьезную разницу.

А.Б.