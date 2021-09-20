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Московский листок

В Израиле можно было проголосовать дважды

Опубликовано 20.09.2021 в разделе комментариев 0

израиль выборы
В Израиле можно было проголосовать дважды

Россиянка Юлия Ильинская, которая в прошлом году трижды проголосовала по поправкам в Конституцию РФ и была заочно арестована в Москве, в этот раз в ходе голосования на выборах в Госдуму снова обманула избирательную систему в Израиле, заявив, что проголосовала лично на участке и онлайн, рассказал российский посол Анатолий Викторов.

"На этот раз Ильинская вместе со своей дочерью прибыла на участок в городе Ашдоде, напомню - это на юг от Тель-Авива, а живет она в Израиле на крайнем севере, то есть специально прибыла с дочерью на участок в Ашдоде… Она получила избирательный бюллетень, отказать в этом не было никаких оснований, она гражданка РФ, как и дочь. Но после того, как она проголосовала на участке, она опубликовала сообщения о том, что она ещё и онлайн проголосовала", - сказал Викторов, выступая по видеосвязи в информцентре ЦИК.

Ну, если частные лица могут обходить систему, то что говорить о тех, кто контролирует процесс?

 А.Б.



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