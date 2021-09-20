Лавров как звезда "Единой России"

Лаврова вставили вторым в список главных фашистов России – он в нём не простая рядовая пиписька, а самый видный член.

Но, должен сказать, в начале 2014 года мне даже нравился Лавров – выглядел как умный человек в этой кремлёвской банде, но сейчас он с Захаровой как престарелые кокетки, которые крутятся весь день возле зеркала, стремясь поразить кого-то своим обаянием. Между тем, иностранные дела России ниже плинтуса - в морду России уже даже не плюют, а мочатся, кому не лень, - а МИД делает вид, что это божья роса.

Вот читаю новость.

«Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий», заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телеканала «Дом».

«Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет», — приводит его слова РИА «Новости».

Никифоров заявил, что против такой встречи выступает Москва, которая, по его словам, не намерена выносить на повестку этой встречи «вопрос Крыма».

«А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» — отметил он.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно».

Украина – это даже не сосед и не родственник, это сестра! А уже семь лет с ней практически никаких дипломатических контактов! Особенно при Зеленском. Ну, да – в Киеве сидят трахнутые на всю голову, там даже не подобие Гитлера – умного и по-своему честного, – а просто дебильные клоуны. Ну и что? В Кремле клоуны, что ли, лучше? Зеленский вон уже и к войне с Россией готовится, а Кремль всё отказывается сесть за стол переговоров и договориться наконец хотя бы о чём-то!

И, главное, Киев хочет обсудить вопрос-то животрепещущий – по Крыму! А Кремль морду воротит! С талибами, прости господи, переговаривают, в тайгу отвезти артиста в роли Путина, чтобы он там с Шойгу гербарий собрал, - время есть! А «перетереть» с Киевом животрепещущий вопрос с Крымом, они не могут – закрыли, видишь ли этот вопрос! А почему? Вопросов к Киеву нет?

Да, у клоунов, изображающих в России власть, вопросов нет, поскольку их главная цель – как можно сильнее рассорить народы России и Малороссии (Украины).

А если бы было у России нормальное, русское правительство, неужели у этого правительства не было бы вопросов к Киеву хоть по Крыму, хоть по Донбассу, хоть по чёрту-дьяволу?

Понятно, что, сев за стол переговоров в Зеленским, делегация России сама никакие вопросы не успела бы поставить, поскольку Зеленский и остальные паны сразу же бы вскочили и начали кричать: «Чей Крым? Чей Крым?!».

Тут ответ естественный – надо объяснять панам-добродiям, что сейчас на дворе демократия и право народов на самоопределение.

Ещё раз для непонятливых - не право правительств обдирать налогами те или иные народы, какие этим правительствам захочется, а право народов на самоопределение. Специально повторю для долбоё… для долбонов: сейчас на дворе демократия и право народов на самоопределение!!

И Москва (хотела ли она этого или нет – второй вопрос) дала народу Крыма провести референдум и самоопределиться, где народу Крыма быть. А вот Киев, который мог сам провести такой референдум и даже обязан был его организовать, проводить референдум отказался и теперь противопоставляет воле народа Крыма (его праву на самоопределение) не демократическое доказательство правоты власти Украины, а всего лишь визги и вопли врагов украинского народа, заседающих в Раде. Видишь ли, эти враги украинского народа в Раде, дескать, не признают итогов референдума в Крыму типа вместе с «мировым сообществом».

Во-первых, а что это вы, враги украинского народа, граждан Крыма выкинули из мирового сообщества? Может это вас нужно из мирового сообщества выкинуть?

Этой самой важной для данного случая части мирового сообщества – гражданам Крыма – глубоко плевать, признают ли в Киеве итоги его волеизъявления или нет, народу Крыма важно, что они его сами признают. А что касается «мирового сообщества», так оно сегодня не признаёт, а завтра признает. Вон это мировое сообщество вместе с Киевом талибов преступниками считало 20 лет, а теперь в сраку целуют взасос.

Основания обсуждать или не обсуждать вопрос «Чей Крым?» несоизмеримые – с одной стороны воля народа, а с другой всего лишь вонь государственных преступников Украины о мифической незаконности этой воли.

Так как тут что-то обсуждать и о чём договариваться?

Вот это и надо пробовать пояснить украинской делегации, невзирая на её умственное развитие, возможно, пояснять хоть на пальцах, а когда киевская делегация замолчит, в свою очередь заявить свои вопросы.

Но перед этим необходимо выразить признательность Киеву за то, что он взял на вооружение лучшие достижения подростковой мысли захолустного украинского села, согласно которой, если девушка тебя не любит, то нужно ночами срать под дверь её хаты, чтобы полюбила. Так и Киев срёт под дверь Крыму, чтобы граждане Крыма их полюбили. И, понятное дело, у граждан Крыма вырабатывается от этого стойкое отвращение к Киеву и оседлавшим его тупым и подлым дебилам.

Ну, а Россия этой политике Киева может только аплодировать, поскольку по факту Киев делает всё, чтобы Крыма в составе Украины никогда не было. Работает Киев на Москву всеми силами своего кретинизма! И делегации России надо пояснить Зеленскому и остальным панам, что типа Москва понимает стремление Киева навсегда отказаться от Крыма и разделяет это стремление, но…

Но есть вопросы финансового плана.

Нет, понятно, что в осуществлении этой задачи в пользу России, Киев наносит огромные материальные убытки народу Украины. В частности, воду Днепра, которую Киев продавал в Крым, теперь сбрасывает в море бесплатно; электроэнергию, которую продавал в Крым, теперь продать некому; железнодорожные- и авиа-перевозки в Крым, на которых зарабатывали налогоплательщики Украины, Киев тоже прервал.

Но сами по себе эти убытки народа Украины, понятно, не дело России – граждане Украины выбирают этих врагов народа Украины в Раду и президентами – что уж тут нам поделать?

Но ведь при этом и Крым несёт убытки, а вот эти убытки в цивилизованном сообществе требует возмещения. Поскольку эти убытки Киев наносит народу Украины в пользу России - чтобы Крым никогда не вернулся на Украину, - то, разумеется, неудобно требовать полной компенсации убытков Крыма.

Но, всё же, Киеву надо было бы заплатить, хотя бы частично, за перепрофилирование сельского хозяйства Крыма – вода Днепра раньше шла на обеспечение выращивания риса, а теперь приходится переходит на менее выгодные богарные культуры; прекращение подачи электроэнергии потребовали переброску в Крым электроэнергии с Кубани и строительство электростанций; прекращение перевозок потребовали построить мост.

В приличном обществе за нанесение таких убытков надо платить!

(Отвлекусь, хотя и по делу. На Украине сброс воды Крымского канала в море объясняют тем, что Киев этим не народ Крыма, который Киев считает гражданами Украины, лишает воды, а только военнослужащих Российской Армии в Крыму.

Ну и сколько же военнослужащих Российской Армии, с криками «Воды! Воды!!», выехало из Крыма на Кубань? Вот ведь дебилы! Особенно те, кто за эдаких кретинов голосует, но это, как бы, не наше дело.)

Мало этого, все как-то забыли о главном. До присоединения Крыма к России, самим Киевом было обнародовано что: «…бюджет украинского Крыма на 2013 год составлял примерно 590 миллионов долларов, из которых 305 миллионов составляли дотации. Самостоятельно полуостров зарабатывал менее 300 миллионов долларов в год». Причём, эти убытки из года в год росли. В проекте бюджета ещё украинского Крыма на 2015 год дотации составили уже 770 миллионов долларов, а предполагаемая собственная доходность Крыма — 260 миллионов.

Нет, может на 300 или на 700 миллионов и не стоит претендовать, но на 200 миллионов - почему нет? Лет 10 Киев обязан компенсировать России убытки, фактически пошедшие в бюджет Киева из-за отсоединения Крыма, не так ли?

Так объясните мне – почему не поговорить с Зеленским? Русский министр иностранных дел на эту тему обязательно говорил бы и встречи у Киева требовал. Но это же не министр России, это всего лишь Лавров – враг русского народа.

Я уже писал, что в июне 2019 года внезапно выяснилось, что семь лет тому, ещё в апреле 2014 года тогдашний госсекретарь США Джон Керри, признав, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», предложил Лаврову провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом. И в 2019 году Лавров сам сообщил об этом в интервью:

«Вспомним санкции, которые мотивируются и объясняются Крымом, забывая о том, что крымчане проголосовали абсолютно свободно, — сказал Лавров. — В апреле 2014 года мне об этом говорил госсекретарь США Джон Керри: «Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум». Россия это предложение отвергла. «С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится. Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров», — пояснил министр».

Сначала обратите внимание на то, кем Лавров считает себя, и кем народ – «зачем еще раз гонять людей». Как вам это? Люди в понимании Лаврова - это скот, которых Лавров пригнал на референдум в марте 2014 года и второй раз ему выполнять эту работу – гнать людей – «лениво».

А вот теперь обратите внимание, «что у умного на уме, то у дурака на языке».

Разумеется, Керри - это не президент Обама, но вряд ли госсекретарь США предлагал то, против чего президент США был против. Причём, американцы предлагали провести второй референдум сразу же за первым – ещё в апреле 2014-го. И это не Киев – это Лавров отказался!!

Следовательно, то что на России сейчас висят санкции всего мира – это вина, в первую очередь, Лаврова – это он боялся, что крымчане второй раз за него с артистами в роли Путина уже не проголосуют. Это благодаря этому «гениальному» дипломату и Крым в блокаде, и Россия в дерьме. Причём, и подельники Лаврова - фашисты - в блокаде и дерьме, и фашистам эти санкции и даром не были нужны.

А Лавров: «ДБЛ, БЛД!», «ДБЛ, БЛД!»! Сам, ДБЛ, БЛД!

Дипломатом надо быть, а не думать, как украсть, и какую бабу трахнуть!