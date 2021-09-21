Давайте говорить честно. Даже отец автора этих строк проголосовал за «Единую Россию» вкупе с подобными пенсионерами, сырьевыми рабочими, устроившимися бюджетниками и так далее.

Ну, а что, у него пенсия около тридцати тысяч, плюс десять тысяч подарочных; дети работают давно с обеспечением внуков; и на сорок тысяч в месяц (восемьдесят вкупе с мамой), да в сибирском городе с качественными продуктами; можно жить вполне. А не будет десяти тысяч, - зато свинина-овощи-куры с дачи, и очередного хряка Борьку Ельцина зарежем по сроку, - и деньги на продукты экономятся заметно. Так что можно даже нести деньги в банк. Небольшие суммы, конечно, но все же.

Да, единороссы теряют поддержку стремительно. Но в том-то и политический феномен, что и другие не приобрели! Основа власти, разумеется, не семьдесят процентов - а около тридцати и меньше. Официальные цифры, само собой, натягивание совы на глобус. Но в том-то и честный взгляд на вещи, что и КПРФ не дотягивает до решающей поддержки. Зюганов и компания потеряли авторитет также стремительно и масштабно. Или, с другой стороны, Милов сотоварищи утверждают, что будь Навальный на равных выборах, он разгромил бы всех. ВРАНЬЕ! Если бы Навальный вышел на справедливые выборы даже сейчас, то у либеральной компании был бы шок и истерика, когда Путин или даже Зюганов победили бы пусть с минимальным преимуществом, но все же.

Еще раз, когда хоть левые, хоть правые утверждают, что они ого-го по идеологическому содержанию; да вот, формальные препятствия мешают типа фальсификаций – это неверно. Само ихнее идеологическое содержание не ахти, и о чем подробнее ниже! А фальсификации лишь декорируют эту реальность. То есть, накачивать можно только то, что способно накачиваться. И позиция единороссов – еще способна.

***

КПРФ посылается лесом потому, что никто не хочет возвращаться в буквально прошлый Советский Союз; а либералы посылаются, потому что никто не хочет возвращаться в девяностые. Единороссы и остаются в сухом остатке. И вот что такое мыслить честно, и без истерики.

И не мудрено. Автор уже писал о кремлевской методе избегания чистой безработицы посредством мизерного МРОТ («Что дальше»). Но не в меньшей степени сама оппозиция, и хоть левая, хоть правая – ДОХЛАЯ! К примеру, Зюганов может бубнить о «десяти шагах» хоть вечность, но сама практика дискредитирует его с головы до ног. Пожалуйста, член ЦК А. Локоть (а может, и президиума, да наплевать) является руководителем ТРЕТЬЕГО города в России (Новосибирск). И что?.. А ничего! Ноль! Ни советизации муниципалитетов, ни разрастания МУП, ни волны ТОС, ни даже кооперативного движения. Кстати, даже относительно популярный Левченко не был широко поддержан по этому признаку. Народ ожидал от него больше коммунистического. Ан нет, какой-то идиотизм вплоть до того, что область, видите ли, повысила выплату налогов центру. Да пошел этот центр лесом! У него и так денег много. Вся та же старая и дебильная привычка сверх централизации. Но если при Советском Союзе еще туда-сюда, то при нынешнем выкачивании в офшоры вообще бессмыслица.

Или Навальный с компанией может хоть крутиться волчком, хоть заводить рака за камень; но коль оный не признает ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ выбор населения Крыма в пользу России посредством референдума – все насмарку. Видите ли, остальным можно наподобие Косово или объединения той же Германии – а россиянам нельзя. Это абсолютно несерьезно. Постоянная игра в одни ворота, близкая к политической педерастии. Так серьезные дела не делаются.

То есть, массовые и классовые тенденции общества перемалывают все и вся. И они показывают, что единороссы остаются в седле потому, что и Зюганов не дотягивает, и Навальный. А по вольному переводу Секста Эмпирика, неясность альтернатив не побуждает к действию, и действительное остается в силе. ЧТО МЫ И НАБЛЮДАЕМ! А вот за какую идею и партию будет голосовать даже мой консервативный батя с пенсионером-соседом, об этом ниже.

***

Россия столкнулась с проблемой, невиданной в относительном прошлом. (Но это и называется историческим прогрессом, когда новые проблемы возникают, преодолеваются, становятся старыми и по спирали вверх.) Эта проблема называется – ИСТОЩЕНИЕ ДЕРЕВНИ.

Потребность в индустриализации захватила умы передовых слоев российского общества в восемнадцатом-девятнадцатом-двадцатом веке настолько, что триумфом этого направления и стала Октябрьская революция с первым Советским Союзом и соответствующим размахом индустрии.

Но зато русская деревня истощилась КАТАСТРОФИЧЕСКИ. Возьмите любое развитое общество – Германию, Францию, Швецию, Испанию с Италией – и вы узнаете даже с некоторым удивлением, что пропорции между городским и деревенским населением там в разы оптимальнее. А вот в нынешней России наоборот. Ельцинско-путинский режим остановил разве что бешеную перекачку из деревни в город; и даже отчасти поднял социальную инфраструктуру в оставшихся селах; но, разумеется, не устранил исторический дисбаланс в принципе. (И в том-то и дело, что и не собирается устранять.)

Ну и что, спросит иной читатель, я-то живу в городе с отоплением, интернетом и магазином за углом. Мне-то какое дело. Глубочайшее заблуждение! Если деревня не растет, нет и самого главного в городе – нормальной РАБОТЫ для производства и поставки агропрому тракторов, комбайнов, проводов, грейдеров и с пятого на десятое. И даже если работа и нашлась для подобного читателя, то для его подросшего ребенка найти ее будет труднее, труднее и труднее. Кстати, почему молодежь и участвует в протестах, не видя стратегической перспективы. А нет приличного рабочего места, трудно купить жилье, создать семью, завести детей… короче, мы допрыгались уже до угрозы депопуляции.

И не мудрено. Деревня предназначена для роста количества населения с постоянной работой даже для женщин по двору, а что уж говорить о мужиках в поле и в цехах, и с достаточной землей для быстрой постройки дома (современные технологии позволяют строить личные дома вообще за месяц, и не сравнить с постройкой городской многоэтажки), и так далее и тому подобное в свете быстрого появления детей. Поэтому городское качество так называемого человеческого потенциала более-менее в наличии – а деревенское количество на минимуме. Отсюда комплексное социально-экономическое развитие страны застопорилось.

И застопорилось, разумеется, потому, что денег нет на селе! А денег нет – потому что реальной власти нет! Даже у регионального города нет достаточной власти из-за гигантской сверх централизации – а уж у деревни и подавно.

Следовательно, исторический цикл замкнулся. Мы переживаем этакие вторые Смутные времена с соответствующим ступором. Стратегическая проблема отнюдь не в реинкарнации индустриализации наподобие Петра Первого с соответствующим авторитаризмом; а проблема, наоборот, в масштабной демократизации наподобие Минина-Пожарского, чтобы компрадоров и офшорников Лжедмитриев изгнать из Москвы; создать демократический Земский собор (настоящий СССР, забегая вперед) с соответствующим влиянием регионов и деревни; отсюда создать нормальную власть с перекачкой денег «вниз»; и со следующим запуском всего социально-экономического маховика. Деревня начинает расти; город получает высокопрофессиональные рабочие места; всем хорошо; и страна выходит на следующий уровень развития.

Еще раз, и для окончательного уяснения. Некоторые горожане настолько оторвались от жизни, что под агропромом понимают покосившиеся деревенские избушки. Неверно. Если совсем коротко, современный агропром немыслим без тех же космических технологий по предсказанию погоды и чрезвычайных ситуаций. И так далее и тому подобное вплоть до производства генного и семенного материала в сверхсовременных лабораториях, а уж о производстве высокопроизводительных тракторов-комбайнов-грузовиков и говорить нечего. Поэтому развитый агропром – это современная страна с растущим и богатым населением, и с соответствующей валютой вплоть до мирового резерва.

Казалось бы, где какое-нибудь печенье по деревенскому рецепту, а где трактор. Ан нет! Печенье – конечное звено потребительского цикла; а трактор - промежуточное. Поэтому тот, кто держит в руках наиболее массовый и конечный акт производства и потребления в виде развитого агропрома – тот может навязывать свои цены, свою рекламу и пиар, свои стандарты и комплектующие; отсюда свою науку, свое образование и валюту в итоге. Нагляднейший пример в виде Швейцарии, где природных ресурсов с гулькин нос. Но наряду с укрывательством наворованных денег со всего мира наподобие этакой нашей нефти, кто ж спорит; но зато и с гигантской подпоркой конечного цикла от шоколада до кофе и так далее; швейцарский франк известен также, как доллар, евро, фунт или иена.

А уж о наших возможностях и говорить нечего! Если мы превратимся в Швейцарию, но размером с Россию, мировой печатный станок переместится в нашу страну непременно. Потому что, во-первых, Аргентина-Бразилия сотоварищи еще туда-сюда по площадям, но уступают вследствие слабого научно-производственного потенциала (хотя бы пока, и надо торопиться); Евросоюз, наоборот, с нормальным потенциалом, но уступает по площадям, и можно выиграть эффектом масштаба; а вот США имеют и то, и другое, но могут уступить по причине сверх монополизации с соответствующими противоречиями, и уже пробивающимися наружу.

Вот тут-то и собака зарыта! И вот почему проблема советизации муниципалитетов не только с сохранением МУПов, но их распространением для конкуренции с местной акционерщиной, приобретает смысл ГЛАВНОГО ЗВЕНА! Это не что-то бонусное к «главным» решениям где-то «наверху» – а и есть коренное решение на базовом и классовом уровне. Это главное поле битвы, с одной стороны, которое потащит за собой развитие ТОС, подрядных кооперативов и субподрядного индивидуального предпринимательства, и что разумеется, поднимет деревню в разы – а с другой стороны, потащит за собой эффективную городскую инфраструктуру в виде советских республик, общенародной собственности на базе выборов в трудовых коллективах с соответствующей демонополизацией, и вплоть до современного СССР.

Следовательно, если мы не только уберем путинский режим, что само собой; но опередим всех агропромышленных конкурентов посредством современного СССР со значительной перекачкой собственности и налогов на муниципальный и региональный уровень, и начиная даже сейчас с советизации муниципалитетов-регионов с развитием МУП-кооперативы-ИТД, то станем ведущей страной. Отсюда национальная идея России очевидна – быть агропромышленной державой эффективнее и по сравнению с Южной Америкой, и Евросоюзом, и США.

***

Да вот наглядный пример. Все активные левые знают стычку между РКРП и «Авророй». (Юлин-Батов с одной стороны, Колпакиди и какой-то тип с другой). Одни вроде бы за бойкот выборов, другие за голосование в пользу КПРФ. Насчет первых вообще бардак. Да, парламентские выборы являются лишь частью массовой работы – НО ЯВЛЯЮТСЯ. Та же РСДРП участвовала в выборах в царскую Думу (третью и четвертую, если память не изменяет).

Но и другие не лучше. Мало иметь парламентскую фракцию – но она должна быть боевой наподобие той же большевистской. А ведь ни один депутат КПРФ не вставил пистон Локтю. А что ты, мужик, не советизируешь округа и не расширяешь МУПы, и что возможно даже по нынешнему законодательству?.. Риторический вопрос.

Поэтому нечего наводить тень на плетень. А надо, чтобы и федеральные и региональные оппозиционные фракции были, и уж тем более губернаторы, с соответствующим участием в выборах; но и, чтобы таковые проводили советскую муниципализацию вплоть до создания советского региона, и далее ко второму Советскому Союзу. Только вместе, а не по отдельности. Если хоть одно отсутствует – все насмарку. Вот и весь сказ.

То есть, некоторые россияне так искорежены прежним сверх централизованным «военным коммунизмом» и нынешним олигархическим монополизмом, что надеются на «верхние» и «элитные» изменения. Мол, что-то случится в Кремле, какие-то «башни» передерутся, умные люди придут, и станет легче. Чушь собачья! Если не будет знания и активности со стороны самого народа - НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ!

И наоборот. К примеру, акционерная автоколонна подняла цены на билет в вашем муниципалитете?.. Тогда закономерное предложение – создать транспортное МУП для конкуренции, устранения монополизма и контроля над ценами. И если МУП будет с развитым трудовым самоуправлением согласно главе восьмой Трудового кодекса, так вообще замечательно. Цены на помидоры-огурцы поползли вверх?.. А почему не создать муниципальное тепличное хозяйство с подрядными кооперативами. Монопольная УК задирает цены?.. А почему бы не создать муниципальную УК с субподрядными профессионалами, и так далее. И даже вплоть до муниципального строительства с дорогами и квартирами. Ах, для этого нужен сам советский муниципалитет, так как мэр повязан с заошными коррупционерами?.. Ну так, на ловца и зверь бежит. Значит, даешь всю советизацию муниципалитета, и что и требовалось доказать. И далее по цепочке вверх, и вплоть до второго Советского Союза. И прогресс будет быстрее, чем некоторым кажется, в условиях нынешнего кризиса.

Следовательно, российские парламентские выборы прошли, и участие в них было нелишним. Но где стратегические резервы, переворачивающие битву в свою пользу?!.. Где знаменитый прием засадного полка, спасающий страну со времен Ледового побоища и Куликовской битвы?!.. Без этого драться совсем тоскливо.

К примеру, единороссовский режим начнет закручивать гайки после выборов, и вплоть до усекновения интернета (хваленые Гугл и Эппл уже дрыснули). И только идеологически крепкие активисты продолжат борьбу. И вот почему автор думает уже сейчас о крепкой социалистической стратегии и тактике. Если каждый боец знает, что засадный полк на изготовке, ему и драться легче. И этот засадный полк называется – ВЕЛИКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕРЖАВА в образе СССР; то есть, с мощными и влиятельными республиками с общенародной инфраструктурой; и с районами (муниципалитетами) на базе разветвлённых МУП с еще более разветвлёнными подрядными кооперативами и субподрядными фермерами-предпринимателями.

А все эти «элитные» разборки, и подогреваемые мутными генералами СВР, В. Соловьями и «Дождями», блогерами Майки-Найки и прочее бесконечное бла-бла-бла – все это псу под хвост. Разговоры в пользу бедных. Только сознательность и активность самого народа решит исход дела, и никак иначе. Поэтому надо тратить поменьше времени на все эти якобы крутые «элитные» и «верхние» тусовки. Все это суета сует. Мылом по голой жопе. Шуму много, толку мало. Они будут и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра… и ничего не изменится. А вот якобы банальная, но низовая и практическая муниципальная деятельность, изложенная выше – ЭТО СЕРЬЕЗНО! Это гигантская угроза режиму.

***

Итого. Вот почему народ не доволен идеологиями КПРФ и либералов. Если допустить Навального до власти, то этакий Лжедмитрий второй и получится. Власть запада будет еще сильнее с соответствующей компрадорщиной и офшоризацией. Единороссы хотя бы вякают о суверенитете - а этот может спустить в унитаз его последние остатки. С другой стороны, народ не доверяет ни то что продажной верхушке КПРФ, но даже идеологически упертому костяку партии, и что также закономерно. Потому что трудящиеся боятся возобновления грязной и несбалансированной прежней индустриализации с сонмом чиновничества; и нынешний хотя бы дохлый, но потребительский рынок исчезнет.

Поэтому базовый смысл статьи в следующем. Вот сейчас начнется бесконечное перетирание кто куда прошел или не прошел. Но все это имеет смысл только в случае ПРИЛОЖЕНИЯ к созданию агропромышленного СССР. Если выбранные депутаты будут помогать в этом отношении – хорошо. Не будут – отработанный материал; и хоть зюгановцы, хоть либералы не прыгнут выше ушей.

И если говорить честно, то надо САМИМ действовать на местном уровне в первую очередь. Надо уже действовать здесь и сейчас; и создавая новую, третью, а поэтому эффективную силу, изложенную выше.