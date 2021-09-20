"Единая Россия" получает 315 мандатов в Госдуме

По состоянию на 8 утра "Единая Россия" получает 120 мандатов по спискам и 195 — по одномандатным округам, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов.
Мы все понимаем, как получено это конституционное большинство. Понятно, что у "Единой России" есть устойчивая электоральная база, состоящая из тех, кто доволен режимом и тех, кого заставляют изображать удовольствие.
Но все опросы последних месяцев демонстрировали, что не только подавляющего, но и простого большинства у "партии власти" не получается.
И вот - социология посрамлена человеком с дубинкой. В стране, где общественное мнение вообще никак не учитывается, так, видимо, можно.
Как можно и с уверенным видом обещать: мы сейчас чуть-чуть поднажмем и одолеем... А спусят пять лет опять обещать поднажать. И ничего, верят.
В стране жесткая буржуазная диктатура, и ее выборными технологиями не сменишь, как ни называй свое голосование - "умным", "безумным" и любым другим. Можно отыграть немного, как на этих выборах КПРФ улучшила своей результат, подогревая необоснованные надежды. Ни ресурсов, ни кадров сейчас ни у какой партии для смены власти, конечно, нет. Но верить хочется.
Надо играть и с шулерами, но четко понимать, зачем играешь. Уж точно не чтобы сорвать банк у тех, кто держит трех тузов в рукаве. Главное, чтобы в твоей руке вовремя оказался канделябр и решимости хватило...
А.Б.
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History написал 20.09.2021 10:59
«Закон для исправления бедственного положения народа и рейха» или «благоприятный акт», принятый таким образом 24 марта 1933 года, делал Адольфа Гитлера диктатором на срок до апреля 1937 года (в дальнейшем дважды продлевался). Этот закон окончательно утвердил в Германии нацистскую диктатуру.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парламенские_выборы_в_Германии_(1933 март)