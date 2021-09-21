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Московский листок

Ростовского журналиста второй раз подряд арестовали за репост об "Умном голосовании"

Опубликовано 21.09.2021 в разделе комментариев 0

путин революция народ
Ростовского журналиста второй раз подряд арестовали за репост об "Умном голосовании"

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону в понедельник снова арестовал на 10 суток главного редактора местного издания «Голос» Игоря Хорошилова по статье о пропаганде экстремистской символики из-за репоста публикации об «Умном голосовании». 

Журналиста арестовали на 10 суток, чтобы он не мог заседать в ТИК

Утром 20 сентября Хорошилова задержали после выхода из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста по этой же статье. На него составили протокол о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). О каком репосте идет речь, неизвестно.
 
 
10 сентября Хорошилова арестовали по статье о демонстрации экстремистской символики. В протоколе говорилось, что «Умное голосование» — проект ФБК*, который суд в России признал экстремистской организации.
 
В апреле Хорошилова также задерживали по делу об анонимных телеграм-каналах, где якобы регулярно публиковался компромат на сотрудников полиции, прокуратуры и Следственного комитета.
 
***
 
Выглядит, конечно, как дурость в квадрате, но это не глупость - это ум такой. Знаменитая "дадинская" статья никуда не делась, и после очередного привлечения по административной статье, можно "упаковывать" и по уголовной.
 
Все это напоминает историю друга Хорошилова, ростовского же журналиста-расследователя Сергея Резника, которому сначала влепили полтора года по событию, которого и на "даминистративку" маловато будет, а потом уже в колонии вкатили еще полтора года, по сути, за то же самое. 
 
Если люди обнаглели настолько, что позволяют себе сажать по нарочито вздорным обвинениям людей известных, более того, защищенных специальным законом о СМИ (а Хорошилов еще и член ТИКа от КПРФ, и обозреватель ФОРУМа.мск к тому же), то что они выкинут завтра? Да что угодно! Как только поймут, что и за это им ничего не будет - сразу и выкинут.
 
Ну и, конечно, это цена проигранных выборов. Вы же понимаете, не набери "Единая Россия" большинства... Это тебе, уважаемый избиратель, надо понимать - своя трусость и бестолковость уже стоит свободы многим хорошим людям, а в ближайшей перспективе число их кратно увеличится.
 
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск


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