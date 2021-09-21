У нас украли выборы

Илья Яшин лаконичен - все, что вы читаете это комментарий редакции.
Собственно, вопрос висел в воздухе. Вчера я задавал вопрос: "Думаю, когда мы сравним результаты онлайн голосования с обычным на избирательных участках, увидим серьезную разницу".
Сегодня Собянин и Ко дали ответ - ничего не будет! Увидели разницу? Ну, смотрите дальше.
Вот только то, что произошло, называется не "украли", там другая статья - изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей.
А.Б.
|
|
репост написал 21.09.2021 10:06
чего НЕТ написал 21.09.2021 09:30
если у вас нет сына - его невозможно украсть.
если у вас нет выборов ...
.
ВЫ РАБЫ - когда наконец это поймете - ВЫ РАБЫ! и это официально закреплено в госполитике рашказоны - пытать насиловать угабить и убивать могут ПСЫ-САДИСТЫ в гитлеровских погонах карателей и их хозяева чиновники-уголовники и депутаны-бандюганы.
.
точка.
.
пока вы не поймете что ваше будущее - ВЕЛИКИЙ САДИЗМ,МАССОВОЕ ЛЮДОЕДСТВО и НЕИЗБЕЖНАЯ ВОЙНА - вы будуте бакланить за какие то фейковые выборы, суды, права человека, называть крысогнома резидентом... у этого народа будущее - смерть. неизбежная и неотвратимая могила.
стоик7912 написал 21.09.2021 09:22
выборА - изобретенме троцких, кагановичей, андроповых с чубайсами?
показатель эффективности выбоРов - вымирание славян?
Серж букинист написал 21.09.2021 09:19
lues написал 21.09.2021 08:58
группой и по предварительному сговору + ГЕНОЦИД написал 21.09.2021 08:50
.
за такие дела - полагается ВЫСШАЯ МЕРА - расстрел с конфискацией.
.
в мордористане идет война - вот о чем нужно говорить - богатые ведут войну против бедных - создав касту неприкасаемых - ПОГОНЫ и ЧИНОВНИКИ, эти две касты неподсудны и задача их - ГЕНОЦИД и истребление касты рабов (народа).
.
Пора не про выборы говорить, а про то что в сране ГЕНОЦИД с 1991 года - и все это по плану ГОЛГОФА - создание полного АДА на яву, что бы показать якобы какой плахой капитализм, а на самом деле ОГРАБЛЕНИЕ ГЕНОЦИД и доведение страны до распада и войны.
Ждьждьдж написал 21.09.2021 08:48
Т.е., некая "романтическая" нимфетка, в сотый раз "заблудившаяся" в припортовом районе красных фонарей - невинная жертва коварных насильников???
...сироты вы наши нищщасныйе.., - страдалицы от ннидайеба...