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Московский листок

У нас украли выборы

Опубликовано 21.09.2021 автором Илья Яшин в разделе комментариев 7

кпрф выборы яблоко
У нас украли выборы

Илья Яшин лаконичен - все, что вы читаете это комментарий редакции.

Собственно, вопрос висел в воздухе. Вчера я задавал вопрос: "Думаю, когда мы сравним результаты онлайн голосования с обычным на избирательных участках, увидим серьезную разницу". 

90 процентов явки в Москве?

Сегодня Собянин и Ко дали ответ - ничего не будет! Увидели разницу? Ну, смотрите дальше.

Вот только то, что произошло, называется не "украли", там другая статья - изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 8
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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
репост написал 21.09.2021 10:06
На выборы ходить надо, ножками. Тогда у вас никто ничего не украдет.
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нельзя украсть то
чего НЕТ написал 21.09.2021 09:30
если у вас нет собственного дома - его невозможно украсть.
если у вас нет сына - его невозможно украсть.
если у вас нет выборов ...
.
ВЫ РАБЫ - когда наконец это поймете - ВЫ РАБЫ! и это официально закреплено в госполитике рашказоны - пытать насиловать угабить и убивать могут ПСЫ-САДИСТЫ в гитлеровских погонах карателей и их хозяева чиновники-уголовники и депутаны-бандюганы.
.
точка.
.
пока вы не поймете что ваше будущее - ВЕЛИКИЙ САДИЗМ,МАССОВОЕ ЛЮДОЕДСТВО и НЕИЗБЕЖНАЯ ВОЙНА - вы будуте бакланить за какие то фейковые выборы, суды, права человека, называть крысогнома резидентом... у этого народа будущее - смерть. неизбежная и неотвратимая могила.
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(без названия)
стоик7912 написал 21.09.2021 09:22
выборы в России прекратили проводить с 1917 ?
выборА - изобретенме троцких, кагановичей, андроповых с чубайсами?
показатель эффективности выбоРов - вымирание славян?
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Трудней бывали времена, но не было подлей!..
Серж букинист написал 21.09.2021 09:19
Жулики и воры перестарались в своем шахер- размере, открыв ларец Пандоры! Ну хоть бы для минимального приличия не кидали так беспардонно явно побеждавших кандидатов КПРФ в Москве или народного депутата Н. Бондаренко, да еще с двухкратным перевесом! Ну кто ж им теперь поверит хоть в чем?!.. Хоть кто- то верит в их 70%(315 мандатов)при рейтинге в 25%!?.. В итоге: позор на весь мир, презрение ко всяким проценко, полная дискредитация электронки, далее по списку...
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(без названия)
lues написал 21.09.2021 08:58
На выборах побеждает не партия, и не партии, а СИСТЕМА. Все эти партии, программы... все это не имеет никакого значения. Каждый хочет стать депутатом, не важно какой партии. Но СИСТЕМА сама решает кого допустить к корыту.
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Статья там не изнасилование, а ЗАХВАТ ВЛАСТИ
группой и по предварительному сговору + ГЕНОЦИД написал 21.09.2021 08:50
ограбление миллионов и доведение до войны, а так же умышленное уничтожение : промышленности, образования, медицины, культуры, науки, правоохранительной системы, выборов, продуктов питания, лекарств, .... БУДУЩЕГО.
.
за такие дела - полагается ВЫСШАЯ МЕРА - расстрел с конфискацией.
.
в мордористане идет война - вот о чем нужно говорить - богатые ведут войну против бедных - создав касту неприкасаемых - ПОГОНЫ и ЧИНОВНИКИ, эти две касты неподсудны и задача их - ГЕНОЦИД и истребление касты рабов (народа).
.
Пора не про выборы говорить, а про то что в сране ГЕНОЦИД с 1991 года - и все это по плану ГОЛГОФА - создание полного АДА на яву, что бы показать якобы какой плахой капитализм, а на самом деле ОГРАБЛЕНИЕ ГЕНОЦИД и доведение страны до распада и войны.
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(без названия)
Ждьждьдж написал 21.09.2021 08:48
"беспомощного состояния потерпевшей"?? - о, каг
Т.е., некая "романтическая" нимфетка, в сотый раз "заблудившаяся" в припортовом районе красных фонарей - невинная жертва коварных насильников???
...сироты вы наши нищщасныйе.., - страдалицы от ннидайеба...
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