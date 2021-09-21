У нас украли выборы

Илья Яшин лаконичен - все, что вы читаете это комментарий редакции.

Собственно, вопрос висел в воздухе. Вчера я задавал вопрос: "Думаю, когда мы сравним результаты онлайн голосования с обычным на избирательных участках, увидим серьезную разницу".

90 процентов явки в Москве?

Сегодня Собянин и Ко дали ответ - ничего не будет! Увидели разницу? Ну, смотрите дальше.

Вот только то, что произошло, называется не "украли", там другая статья - изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

А.Б.