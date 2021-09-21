Обзор новостей: В Израиле можно было проголосовать дважды

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Подтвердилось 12 случаев вбросов бюллетеней в 8 субъектах России,
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Кроме думских выборов прошли и губернаторские
3 Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму в Москве достигла 90 процентов,
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Появился экзит-пул с победой "Единой России"
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 В Израиле можно было проголосовать дважды
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Парламент Северной Осетии избрал главой региона Сергея Меняйло,
7 Швейцария отказалась от покупки французских истребителей Rafale
8 Американский шпион пожаловался на избиение в колонии
9 Инсульт вышел на лидирующие позиции как причина смерти
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