Обзор новостей: В Израиле можно было проголосовать дважды Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Подтвердилось 12 случаев вбросов бюллетеней в 8 субъектах России, https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Кроме думских выборов прошли и губернаторские 3 Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму в Москве достигла 90 процентов, https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Появился экзит-пул с победой "Единой России" https://forum-msk.org/material/news/1... 5 В Израиле можно было проголосовать дважды https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Парламент Северной Осетии избрал главой региона Сергея Меняйло, 7 Швейцария отказалась от покупки французских истребителей Rafale 8 Американский шпион пожаловался на избиение в колонии 9 Инсульт вышел на лидирующие позиции как причина смерти



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