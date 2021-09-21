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Московский листок

Обзор новостей: В Израиле можно было проголосовать дважды

Опубликовано 21.09.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Подтвердилось 12 случаев вбросов бюллетеней в 8 субъектах России,

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Кроме думских выборов прошли и губернаторские 

3 Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму в Москве достигла 90 процентов,

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Появился экзит-пул с победой "Единой России"

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 В Израиле можно было проголосовать дважды

https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Парламент Северной Осетии избрал главой региона Сергея Меняйло,

7 Швейцария отказалась от покупки французских истребителей Rafale

 

8 Американский шпион пожаловался на избиение в колонии

 

9 Инсульт вышел на лидирующие позиции как причина смерти

 



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