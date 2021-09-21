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Московский листок

Закончился трехдневный "единый" день голосования

Опубликовано 21.09.2021 автором Эрик Чернышев в разделе комментариев 3

кпрф выборы ер
Закончился трехдневный "единый" день голосования

Источник: karatosh.okp-kom.ru

На этот раз федеральная власть опять применила целый спектр сомнительных новшеств, чтобы сохранить свою ускользающее влияние – от недопуска к участию в выборах по-настоящему оппозиционных кандидатов до фактического сгона бюджетников и силовиков на избирательные участки в первый день голосования. Нам снова продемонстрировали, что истинное волеизъявление граждан нынешнюю власть не интересует.

Из данных экзитпола, проведённого Региональным центром исследования общественного мнения, следует, что на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва по одномандатному округу №35 – Республика Хакасия, лидирует кандидат от КПРФ Валерий Николаевич Старостин. Его результат составляет 37,2 процентов, у его ближайшего конкурента Сергея Сокола 31,4%. Стоит отметить, что треть опрошенных избирателей на выходе из избирательных участков отказались дать ответ. Есть все основания полагать, что при подсчете бюллетеней разрыв увеличится.

Результаты партийного противостояния еще более впечатляющие. За КПРФ отдали голоса более 35 процентов опрошенных избирателей, за «Единую Россию» проголосовали лишь 27 процентов.

Избиратели Хакасии показали, что никакие политтехнологии, используемые единороссами, уже неспособны завуалировать сущность того курса, которым ведет страну к пропасти так называемая партия власти, которая в Хакасии в очередной раз потерпела сокрушительное поражение.

Несмотря на грязь и ложь, которые выливались на Валерия Старостина сотнями тысяч лживых газет и листовок, жители Хакасии смогли разобраться и сделать правильный выбор.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
2213 написал 21.09.2021 09:48
Выборы закончились ровно тем,что российская власть от них и "ожидала",то есть,и весь предвыборный террор и ставшее уже привычным "цифровое кидалово"-увенчались полным успехом,в чем мало кто и сомневался.И хотя,"победу"эту,можно обьяснить выражением-"против лома,нет приема,если нет другого лома",другого лома-не нашлось,а значит,"неофеодальная демократия",сохранилась, и бешеный принтер-будет работать,так же,как он работал "до выборов",и законы будут выдумываться,какие правящей верхушке только в голову взбредут,а любые "демократические вылазки",будут подавляться с помощью дубинок,автозаков и последующих приговоров "самых справедливых судов-в мире".То есть,власть окончательно доказала (и показала),что добром с ней договорится-не получится,чем и определила на будущее-и свое отношение к электорату,и свою "готовность"-решать любые проблемы с помощью бульдозера,причем,таким наглядным примером,чтобы в это окончательно поверили,даже те,которые до этого,еще "не совсем верили и на что-то надеялись.".
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Главное чтобы не поздно
Historichi написал 21.09.2021 09:37
Правящий режим предпочел пойти по пути вне законов, но ни за что не упустить захвыаченную власть. В результате он стал сам вне закона.
Схема сегодняшнего построения рашинского халифата полностью скопирована с исторической хазарии и не случайно. Ее авторы мечтают превратить Россию в новую хазарию.Чем это кончится можно только прдполагать, но твердо можно сказать ничем хорошим это не может кончиться.Хочется верить, что Русь на своем историческом пути скинула оккупацию золотой орды -скинет и новых оккупантов. Весь вопрос только когда?
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(без названия)
стоик7912 написал 21.09.2021 09:34
выборы в России прекратили проводить с 1917 ?
выборА - изобретенме троцких, кагановичей, андроповых с чубайсами?
показатель эффективности выбоРов - вымирание славян?
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