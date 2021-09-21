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Московский листок

Законы курятника

Опубликовано 21.09.2021 в разделе комментариев 1

путин революция народ
Законы курятника

Путин продлил продуктовые контрсанкции еще на год

Президент России Владимир Путин продлил еще на год действие санкций, которые запрещают ввоз в Россию определенных продуктов из ряда стран Запада. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Санкции будут действовать еще как минимум до конца 2022 года.

Продовольственное эмбарго было введено в августе 2014 года в ответ на санкции со стороны Евросоюза и США из-за присоединения Крыма к России.

Москва ограничила импорт продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады, Норвегии и ряда других стран. Под запрет попали мясо крупного рогатого скота и птицы, свинина и мясные продукты, рыба, молочные продукты, овощи и фрукты. Ввезенные в Россию в обход эмбарго продукты уничтожаются.

Летом 2021 года ВЦИОМ провел опрос об отношении к продовольственному эмбарго. Социологи выяснили, что более трети россиян не одобряют меры, а в Москве и Петербурге этот показатель достигает 50%.

А Путина и "Единую Россию" – одобряют. Правда, в основном дистанционно…


Верховный суд запретил разводить скот на садовых участках

Верховный суд (ВС) России запретил держать домашний скот, в том числе кур и других сельскохозяйственных животных на землях для садоводства. Нарушителям грозят штрафы от 10 тыс. руб.

Ранее государственная инспекция Волгоградской области обнаружила на садовом участке гражданки К. курятник и оштрафовала ее на 10 тысяч рублей. По мнению чиновников, женщина использовала участок не по целевому назначению, что считается административным правонарушением.

10 тысяч рублей - это минимальный размер штрафа. Его сумма определяется в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости. Если кадастровая стоимость неизвестна, штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

И это – тоже цена проигранных выборов.

Ты не ходил на выборы, потому что тебя это не касается? Или голосовал за Путина, который присоединил Крым, в котором ты ни разу не был?

Ну вот получай! И это только начало. И жаловаться в этой стране некому, больше вообще некому!



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7912 написал 21.09.2021 11:26
От Пескова до Батуриной: самый высший свет поздравил Анну Нетребко с юбилеем в Кремле.
https://www.msn.com/ru-ru/entertainment/celebrity/%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%BE-%D1%81-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5/ar-AAOEJkp?ocid=msedgntp
.
Отбросы у режима карлика считаются "самым высшим светом"??
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