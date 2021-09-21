Законы курятника

Путин продлил продуктовые контрсанкции еще на год

Президент России Владимир Путин продлил еще на год действие санкций, которые запрещают ввоз в Россию определенных продуктов из ряда стран Запада. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Санкции будут действовать еще как минимум до конца 2022 года.

Продовольственное эмбарго было введено в августе 2014 года в ответ на санкции со стороны Евросоюза и США из-за присоединения Крыма к России.

Москва ограничила импорт продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады, Норвегии и ряда других стран. Под запрет попали мясо крупного рогатого скота и птицы, свинина и мясные продукты, рыба, молочные продукты, овощи и фрукты. Ввезенные в Россию в обход эмбарго продукты уничтожаются.

Летом 2021 года ВЦИОМ провел опрос об отношении к продовольственному эмбарго. Социологи выяснили, что более трети россиян не одобряют меры, а в Москве и Петербурге этот показатель достигает 50%.

А Путина и "Единую Россию" – одобряют. Правда, в основном дистанционно…





Верховный суд запретил разводить скот на садовых участках

Верховный суд (ВС) России запретил держать домашний скот, в том числе кур и других сельскохозяйственных животных на землях для садоводства. Нарушителям грозят штрафы от 10 тыс. руб.

Ранее государственная инспекция Волгоградской области обнаружила на садовом участке гражданки К. курятник и оштрафовала ее на 10 тысяч рублей. По мнению чиновников, женщина использовала участок не по целевому назначению, что считается административным правонарушением.

10 тысяч рублей - это минимальный размер штрафа. Его сумма определяется в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости. Если кадастровая стоимость неизвестна, штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

И это – тоже цена проигранных выборов.

Ты не ходил на выборы, потому что тебя это не касается? Или голосовал за Путина, который присоединил Крым, в котором ты ни разу не был?

Ну вот получай! И это только начало. И жаловаться в этой стране некому, больше вообще некому!