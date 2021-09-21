Дырка от бублика стала шире

Вот и прошли выборы в единый день голосования в Государственную Думу РФ и органы власти во многих регионах. СМИ и представители власти уже с ночи громко празднуют очередную победу ЕР и объявляют выборы всенародными.

Предварительные результаты выборов комментирует Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС Степан Маленцов.

- Да, это непростая задача – преподнести людям как нечто важное, очень нужное и даже якобы добытое борьбой те результаты, которые всем думающим людям и так были заранее известны и никого ни капли не удивляют. РКРП это отметила в своих заявлениях и прогнозах и теперь только находит подтверждение в цифрах и фактах от избиркомов и наблюдателей.

Если совсем коротко, то верящие в выборы, часто наивные люди, меньшинство избирателей выбрали тех, кто будет обеспечивать их общую эксплуатацию следующие пять лет. Ни одной партии действительно противников капитализма, борющихся за изменение общественного строя и организующих борьбу за это самих трудящихся, до выборов не допускают и близко.

- Что значит - близко не подпускают?

- Значит - не только до выборов, но и лишают регистрационного статуса. Т.е. возможности попробовать выйти на выборы. А из 14 отобранных и допущенных до выборов партий нет ни одной, кто бы для регистрации списка собрал 200 тыс. подписей избирателей. Все допущены системой без сбора подписей по льготам, полученным через механизмы региональных выборов, которые регулируются ещё жестче, чем федеральные.

Я бы сказал, что ещё раз показано, что машина искореженной до безобразия, некогда симпатичной буржуазной, но всё же демократии, работает и обеспечивает сохранение не только власти класса, но и персон во власти.

- И ничего не было неожиданного? Вот сообщают, что явка якобы несколько выше, чем на предыдущих выборах.

- А что может быть неожиданного, когда вы ждете поезд определенного маршрута? Приходит близко к расписанию, привозит тех, кого посадили согласно купленным билетам. Привезли состав с ВИП-вагонами в передней части состава «паровозы» с известными машинистами, которые их уже отцепили.

А явку увеличили? Так три дня тянули, тянули, натягивали всеми силами, и электронное голосование превратили в оружие власти. Так что удивляться нечему. При этом стоит отметить: в первую очередь власть работала на увеличение явки своего электората, при «сушке» явки протестных слоев. В крупных промышленных городах с более высокой долей промышленных рабочих, таких, например, как Ленинград, ныне С.-Петербург, явка составила около 30 %. Это говорит о недовольстве политикой буржуазии и не вере ее партиям.

- А успех «Новых людей» и неуспех Яблока?

- Так называемые «Новые люди» несут старые идеи хорошего капитализма. Как в старом анекдоте, помните? Приходит новый русский к старому еврею и просит: Папа, дай денег.

Чисто технологический проект. Причем, направленный именно на перехват электората Яблока, которое слишком ориентировалось на Запад и отказывалось от официального патриотизма. Так что это замена в ходе встречи для усиления общей игры испытанного парламентского пула партий.

- Вы считаете, что парламентские партии за систему выступают вместе?

- В деле самосохранения – безусловно так! Они с 2003 г. сами регулярно принимают поправки в закон и себе любимым увеличили финансирование более чем в 300раз! Это люди, которые обещают поднять зарплаты и пенсии рядовым гражданам, обещают индексирование и выплачивают перед выборами единовременные пособия военным и пенсионерам, ветеранам и другим категориям льготников. Так что в этом вопросе они, безусловно, едины, а вот в дележке этого многомиллиардного пирога они конкурируют. Но, кухня неприкосновенна.

- А вот тот факт, что КПРФ серьезно увеличила свой результат, с 13, 5 % в 2016 г до 19% на этих выборах? Разве это не успех? Не показатель возможностей борьбы и определенной демократии?

- Так ведь и список КПРФ в этот раз вел кавалер медали самого Столыпина, по выражению Ленина, обер-вешателя русского народа, т.ч. надо понимать, заслужили повышение. Но принципиально это ничегошеньки не меняет, т.к. ЕР, как и ранее, будет иметь конституционное большинство для принятия любых законов. Я не говорю уже о составе депутатов от КПРФ. Есть господа капиталисты и миллионеры, есть бывшие единороссы, есть давние парламентские сидельцы, нет только рабочих и людей, организующих рабочее движение.

- А как же ЕР имеет конституционное большинство (более 300 голосов), когда она набирает только около (чуть менее) 50% голосов?

- Для этого существуют территориальные округа. Внешне вроде бы элемент демократии – выбирают конкретных депутатов, без всяких паровозов, жители регионов. А по сути, утилизируют голоса меньшинства в пользу партии власти (деньги, административный ресурс, СМИ, …). Абсолютное большинство этих мандатов проглотит ЕР. Редкие исключения – это для поддержки веры избирателей.

- Так что можно сказать о нашей российской демократии? Опять тот же бублик?

- Дырка от бублика стала чуть шире.

- Что предлагает РКРП?

-- Самим становиться силой. Развивать борьбу за социализм вне парламента на фабриках и заводах, с перспективой выхода на всеобщую политическую стачку. А выборы использовать не для политического крохоборства, а по-ленински - как подспорье развития классовой борьбы. Но для этого рабочего классу и его партии необходимо уметь самим принимать участие в выборах, не столько в роли избирателя или созерцателя процесса, а как активного творца рабочей политики.

- Трудно.

- А кто сказал, что будет легко, особенно после Черного Октября 1993 г.? Легче в ближайшее время точно не будет. Так что, как говорят в нашей партии, не дрогнем на избранном пути!

Беседу вел Дмитрий Волгин.