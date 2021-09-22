Иноагенты и напёрсточники: к итогам выборов-2021

После того, как количество признанных иностранными агентами журналистов, СМИ и НКО на территории суверенной России перевалило за сотню, запомнить их всех стало невозможно. Относительно освещения состоявшихся выборов и их итогов, полагаю, есть простой путь определения иноагента. Если газета или интернет-ресурс публикует официальные сводки ЦИК и его благостные комментарии, что нарушений не было, а если были, то никакого влияния на результаты не оказали, то такой рупор, бесспорно, зарубежных счетов не имеет - в лучшем случае субсидию из госбюджета. А вот если насчёт чистоты выборов кто-то начинает елозить, ворчать, сомневаться, то тут уж, понятно, статьи и комментарии рождаются под звон иностранного злата и серебра. Поэтому вся нижеследующая информация, скорее всего, создана физическими и юридическими лицами со статусом иноагентов, если не нынешних, то будущих, и далее к вопросу об источниках информации я не обращаюсь.

В чём не откажешь западным прихвостням, так это в умении готовить качественные материалы с доказательствами, обоснованиями, железной аргументацией, с опорой на факты. Факты зачастую настолько постыдные, что, не будучи иноагентом, если такое заметишь, то густо покраснеешь и постараешься быстрее перейти на противоположную сторону улицы. Но крамольники не жалеют наш покой и нашу нравственность, выкапывая отвратительные свидетельства, никак не стыкующиеся с нормами всенародно одобренной конституции и конституционной поправки. На сей раз они прицепились к электронному голосованию в столице.

На утро понедельника 20 сентября после колоссальной напряжённой работы многих тысяч членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей, которые три дня и три ночи обеспечивали выборный процесс, производили подсчёты, дико устали, оказалось, что в 8 из 15 московских округов оппозиционные кандидаты обставили представителей "Единой России". В УИК дотошно сверяли галочки и крестики в бюллетенях, демонстрировали наблюдателям, складывали в стопочки, и полученные результаты можно снова перепроверить, пересчитать, хотя вряд ли в этом есть смысл - всё наглядно, открыто, очевидно. Но когда после необъяснимой длительной задержки были объявлены итоги электронного голосования, то оказалось, что они совершенно не коррелируют с ситуацией на участках очного голосования. Кандидаты "ЕР" в одночасье ликвидировали отставание и ушли в отрыв. Например, кандидат от КПРФ В.Рашкин имел преимущество перед соперником в 0,7%, а по результатам электронного голосования уступил в 3 раза.

Получается, что подавляющее большинство тех, кто голосовал из дома, оказались сторонниками "Единой России". Узнать, каким образом произошло так, что противники власти (многие из которых обычно выборы вообще игнорируют) пошли на участки, а её сторонники остались дома, невозможно. Предъявить по электронному голосованию кроме слов нечего. Тут единственный критерий контроля - заклинания Эллы Александровны Памфиловой, сопоставимые по своей эмоциональной мощи со слоганом "Век воли не видать". Ну как ей не поверить?! Она одна заменяет целую тучу наблюдателей, и впервые в истории выборов сам институт наблюдения превращает в излишний.

А иноагенты сравнивают отечественные выборы с игрой в напёрстки. Мол, с улиц напёрсточники пропали - и куда? - в коридоры, говорят, власти. Лохотрон по сути прежний, только вместо шарика под напёрстком голос избирателя в электронной системе выборов. Иноагенты, конечно, вынули из рукава свою обычную краплёную карту - электорального аналитика Шпилькина, уже много лет своими заумными расчётами вставляющего шпильки в колёса российской телеги демократии. Разложив математический пасьянс (желающие могут легко найти его диаграммы в интернете), Шпилькин предполагает, что на нефальсифицированных участках явка составила в среднем 38%, и «ЕР» там получила 31-33% голосов. Его данные совпадают с результатами в регионах, где выборы прошли без скандалов, давления на избирателей, сообщений об использовании административного ресурса. В случае же с ЭГ Шпилькин разводит руками: его теория перед ноу-хау суверенной демократии бессильна. Так что через пять лет, когда на электронное голосование перейдут все регионы, эта карта иноагентов будет бита.

Но, зная изворотливость и пронырливость наймитов мировой русофобии, можно быть уверенным - и через пять лет иноагенты снова что-нибудь обнаружат и снова разоблачат. Если, конечно, к тому времени не внедрят Сувернет. Или, наоборот, если до того времени миллионы созерцателей не предпримут неких иных шагов, направленных на прекращение всероссийского спектакля по сохранению в парламенте конституционного большинства "Единой России".