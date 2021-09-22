В стране больше не нужны социологи и политологи

Результаты трехдневных выборов уверенно продемонстрировали, на мой взгляд, необходимость отказа от политологов и социологов в стране. Собственно говоря, мало кому нужны будут и политтехнологи.

Ни одно, кажется, социсследование не дало данных, которые утверждает сейчас ЦИК. Выводы политологов по большой части также не оправдались. Вся аналитика разбилась о электронный лохотрон с разыгрыванием квартир.

Есть два обстоятельства, которые указывают на то, что официальные итоги выборов вряд ли совпадают с действительными результатами волеизъявления:

1. Голоса, отданные традиционным способом, по процентам поддержки партий даже близко не бьются с электронным голосованием, если только избиратели не живут в разных мирах;

2. Подведение итогов электронного голосования заняло больше времени, чем ручной пересчет бюллетеней, хотя в случае с электронкой, результат должен был быть выдан через пять минут после окончания выборов.

Данные социологов и аналитика политологов в той или иной степени бьются с результатами традиционной формы голосования и никак - с электронной.

Ну а поскольку электронную систему плюс голосование"на пеньках" имени Эллы Памфиловой планируется развивать и дальше, то непонятно, зачем социологи и политологи нужны в дальнейшем. Вымирающие профессии, по сути.