Поздравим борцунов с режимом с очередной победой режима

«От паршивой овцы хоть шерсти клок», - именно так фашистский режим Кремля относится к тем борцунам с собой, которые перед выборами глотки рвали, стараясь привлечь к участию в голосовании как можно больше народа. Типа если много граждан в голосовании будут участвовать, то эти люди проголосуют против партии власти и будет какая-то «долгожданная победа» - блеяли эти мыслители.

И вот этим «оппозиционным» кретинам ничего невозможно было объяснить – в своём раже привлечь как можно больше людей на выборы, они отключали и слух, и мозги?

К примеру. Если бы

- в качестве кандидатов в президенты или депутаты была допущена реальная оппозиция;

- в бюллетенях была строка «Против всех»;

- не было никакого электронного голосования;

- голосование проходило очно и в один день,

- наблюдателей присылали любые 10 человек из числа избирателей этого участка;

- копии протоколов немедленно после подсчёта вывешивались для всеобщего обозрения на избирательных участках;

- бюллетени проголосовавших хранились год,

- президент страны предлагал сомневающимся заново пересчитать итоги голосования,

то тогда - да! Тогда выборы честные и даже в тот же суд обращаться нет никаких оснований. А в России это было??

Но разве российским «оппозиционерам» эту разницу можно было объяснить? От них и более простые доводы отскакивали, как от стенки горох.

К примеру, эти «оппозиционеры» призывали людей приходить на выборы, но ведь и Кремль призывал приходить на выборы, причём Кремль не просто призывал, а и сулил множество коврижек для тех, кто придёт. Но Кремль призывал приходить на выборы, чтобы оставить у власти фашистов, а «оппозиционеры призывали приходить на выборы, чтобы фашистов из Кремля убрать. И я обращаюсь к этим «оппозиционерам» - вы не находите, что кто-то из вас идиоты – или вы, или Кремль?

И какие у вас основания считать, что идиотами является Кремль, а не вы? Только то, что вы не можете поверить в свой идиотизм?

И, главное, невозможно объяснить тупой толпе, считающей себя оппозицией, даже простое - что в этом процессе главное.

Вспоминается исторический анекдот, когда Николай I объезжая Россию, въехал в захолустные городок, а его не встретил колокольный звон. Он выразил удивление, и городничий со страхом сообщил, что тому есть семь причин, во-первых, в городской церкви нет колоколов, во-вторых… Царь его прервал: «Первой причины достаточно».

А наша «оппозиция» в упор понять не способна, что именно является первой причиной.

Вот инициатор «умного голосования» Илья Яшин жалуется, что с помощью электронного голосования все их «достижения» в Москве «против партии власти» эта самая власть просто похерила «простым движением руки» - с помощью электронного голосования.

https://forum-msk.org/images/2021/09/21/1632201743_35666.jpg

Мне это трудно понять и хочется задать Яшину вопрос – а какие у вас вообще были основания считать, что будет иначе? Зачем вообще было «городить забор» с любыми планами участия в выборах, если было понятно, что выборы будут безнаказанно сфальсифицированы?

Вот ведь что сейчас Яшину надо было бы сделать, при виде такой наглой фальсификации итогов голосования? Правильно, подать в суд. А суд в России есть?

Во-вторых, ну, хорошо, ну, победит не «партия власти» и не её кандидаты, а кто-то другой. А эти «другие» кандидаты отличаются от партии власти? Сильно?

Яшин, может, уже и не помнит, что в Думе третьего созыва депутатское большинство было у блока КПРФ и центристов, а капээрэсовец Г. Селезнев был председателем Думы. И он по многу раз заставлял этих «коммунистов» переголосовывать, чтобы принять очередной антинародный закон. Кургинян, помню, специально проанализировал все законы, за которые голосовал этот блок, и пришёл к выводу, что эти «коммунисты» даже случайно не проголосовали ни за один закон в пользу народа! Только за антинародные! Ведь все мерзкие законы, удушившие свободу слова и собраний в России, были приняты именно тогда и теми, за кого сегодня призывало голосовать «умное голосование».

Для того, чтобы это «умное голосование» работало, необходимо, чтобы на выборы выходили честные кандидаты – чтобы было за кого голосовать. А честные кандидаты на этих выборах были? Их же изначально ЦИКа беззаконно выбросила из списков. Не верите? У Навального спросите. И сколько ума надо, чтобы понять, для того, чтобы честные кандидаты в списках были, надо, чтобы суд их в списках восстановил. А у Росси есть суд?

Вот как можно объяснить «оппозиции», что не восторженные планы насчёт выборов надо было строить, а бороться за то, чтобы у России были суды, созданные на основании Конституции – на основании её Основ.

И ведь для этого не надо было в ЦИКу обращаться, не надо было кандидатов подбирать, а всего лишь надо было всем и непрерывно требовать от Думы, чтобы она привела Конституцию в соответствии с Основами конституционного строя и сделал судей России избираемыми непосредственно народом. Говорить и говорить об этом всегда, всем и везде, требовать от Думы этого и требовать, пока об этом не заговорят СМИ, не заговорят в Думе, пока весь народ не поймёт, что в России не судьи, а преступники, захватившие в стране судебную власть.

Мы столько лет об этом говорим, а из «оппозиции» в ответ тупое: «Виноваты не судьи, а виноваты законы, пока власть не возьмём, честных судов не будет, так, что нечего за суды и бороться!». Но взять власть можно либо с оружием в руках, либо с помощью судов, которые и есть оружие в условиях формирования власти выборами. Суды – это единственное оружие оппозиции и каким надо быть дятлом, чтобы этого не понимать?

Вы, «оппозиция» и борцуны с режимом, почему это оружие не стремитесь создать? Вы почему собираетесь убить ежа, как говорят поляки, «голой дупой»? Вы почему призываете народ снять для этого штаны?!

И понимает ли Яшин «со товарищи», что он для режима Кремля не враг, а всего лишь «паршивая овца», призванная дать режиму клок законности в её издевательстве над народом?

Нет, не в приходе на выборы масс народа нуждается оппозиция, а мозгах.

В элементарных мозгах!