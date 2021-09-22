Замгенпрокурора убрали "по возрасту"

Президент Путин освободил от должности первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана. Соответствующий указ опубликован во вторник.

15 сентября Буксману исполнилось 70 лет - предельный возраст для нахождения на службе.

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Я без претензий к Буксману, но и без восторгов. Вопрос вообще, в сущности, не в нем. Хотя как раз именно этот прокурор производил приличное впечатление.

Я больше интересуюсь, г-н Буксан ворочает мешки? Бегает вприпрыжку весь рабочий день? Стреляет с двух рук по-македонски?

Так почему в 70 лет он уже не может занимать государственную должность? Вот в 69 еще способен, а в 70 уже никак...

Правда, не понимаю, чем юрист (экономист, политолог, журналист) в 70 лет хуже, чем его коллега в 40 или 50. С пилотами понгимаю, там необходимы определенные физические кондиции, с военными более-менее, а вот людям, чья профессия не требует экстраординарных физических нагрузок, зачем ограничивать возраст?

Я так понимаю, что юрист с возрастом только приобретает опыт и знания, и у старого "волка" их обязательно больше, чем у молодого. Так зачем менять?

Это странный эйджизм, который обходится нашей стране очень дорого - помните, как на смену старым кадрам из ЦК КПСС пришли молодые бристы и экономисты в правительство Гайдара?

А нынешние хозяева России уже вплотную приблизились к возрасту "кремлевских старцев", которые, по нынешним временам совсем и не старцы. Посмотрите хоть на президентов США - Брежнев до возраста Байдена просто не дожил...

Да, в России есть реальные "хозяева", но таких немного - Ротенберги и Ковальчуки, ну Шойгу и Патрушев, им ничего и никогда не грозит, и никто не спрашивает, сколько им лет. Но это реально очень небольшая, хотя и сплоченная группа лиц. Даже среди постоянных членов Совбеза таких едва половина. А в списке Форбс самая верхушка, и то через одного.

Всех остальных, включая сюда миллиардеров и министров, сажают, снимают, перемещают и так далее. И человек, даже достигший самых высоких степеней, если он не из самого ближнего круга, не может чувствовать себя реальным хозяином положения - только временщиком. Ну и ведет себя соответственно.

А теперь еще возраст. Вот Буксман - жизнь кончилась? Нет, пенсию ему дадут нормальную, каких обычные граждане не получают даже за год. Но разве жизнь в пенсии?

Поневоле подумаешь, а может, надо было иначе? Хапнуть по-быстрому и сделать ноги?

А вот у молодого поколения чиновников такого вопроса даже не возникает. Кончено, хапнуть - и ноги...

И долго продержится режим с такой кадровой политикой?

А.Б.