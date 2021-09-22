Ходоки на пороге победителей

Партия власти снова триумфально вошла в Госдуму, зарядив новую обойму партийных мандатов. Доверие "Единой России" оказали избиратели всех участков, включая электронный, оказали прямо посреди глянцевой дернины, которая вширь и вкось расползается по стране. Социальные сферы щедро украшены мишурой, пожалуй, теперь единственной сутью большинства социальных гарантий. Может, и была ранее та же медицина, да стала скорее призраком.

Об этом и говорят сами народные ходоки, которые с документами, обращениями, пикетами приходят к порогам высоких ведомств, сообщают о преступлениях, ждут защиты, да уходят не солоно хлебавши. То ли гаранты не желают преступлений замечать, дабы нашкодивших соратников не обидеть, то ли сами их этаким вещам и обучают, но многие преступления, тем не менее, отсчитывают годы своей безнаказанности. А зачастят недовольные, так погоны и ковид всегда на страже.

Преступлению против детского врача с 30-летним стажем Сауле Шайназаровой уже более 5 лет. Когда-то ей пришлось выбирать - права пациентов или выгода для руководства. Как честный врач, выбрала первое, не пошла на сговор с оптимизаторами детской поликлиники Троицкой городской больницы. В итоге была избита 21 апреля 2016 года на своём рабочем месте, избита сотрудниками полиции под руководством ряда должностных лиц самой поликлиники. Вместо защиты государства - уволена, лишена здоровья, заработка, оштрафована, а с февраля 2021-го поставлена на учёт в полицию по УМВД Бирюлёво Западное. Видимо, в кабинетах власти по какой-то причине решили негласно поддержать преступников, оградив их от наказания, заставляя Шайназарову молчать.

Вырванная рука у Шайназаровой по-прежнему не восстановлена, но медицинские документы, видеокамеры поликлиники, свидетельства очевидцев чиновникам не нужны, вероятно, вместо правовой основы нашлись более убедительные аргументы. Обращения в Минздрав, Росздравнадзор кроме формальных бесед в приёмных ничего не принесли. И это только обращения в текущем сентябре. А сколько этих обращений было подано всего за 5 лет, да по всей вертикали!

Вера Шихова борется за своего сына уже 10 лет, ею кабинеты победителей пройдены до многократно истертых подошв. Вера Шихова - мать молодого шахтёра, пострадавшего в аварии на прокопьевской шахте Зиминка. Тогда ему было 23 года (сейчас 34). Он получил семь переломов в грудном отделе позвоночника, черепно-мозговую травму, инсульт, разрыв связок с обеих сторон левого коленного сустава, выпадение грыжи, развилось травматическое заболевание головного мозга, но МСЭ Прокопьевска отрицало взаимосвязь полученных Шиховым травм с аварией на шахте и даже отказывалось подключать к делу документы о травме позвоночника. Начиная с 2017-го года Александру Шихову и вовсе было отказано в праве проведения МСЭ.

Бессрочный пикет, который был объявлен Верой Шиховой в столице с лета 2013-го, не закончен. Позади полгода жизни на скамейке у Приёмной Президента, почти полтора года на скамейке у Останкино, надорванное здоровье, 11 тысяч её пенсии напополам с сыном.

Минздрав 23 августа 2021 года в очередной раз принял обращение Веры Шиховой, и велел ожидать ответа 2-3 месяца, и ожидать этого ответа дома. После отказа в покорном ожидании следующей отписки Шиховой пригрозили психушкой. Правда, только пригрозили.

В Росздравнадзоре 3 сентября обращение тоже приняли. Но дело снова не заладилось. Её обращение переслали к ней домой, к местным победителям, у самой Шиховой в последующие сентябрьские дни пробовали отобрать плакат, потом и вовсе обвинили в работе на Америку. То есть, это позиция надзорной организации? Что если мать шахтёра хочет добиться социальных выплат для сына, украденных у него государством, значит, без иностранного вмешательства не обшлось? Впрочем, это вообще сейчас модная тактика власти — иноагентство.

13 сентября на Веру Шихову напали с ножом у Дома Правительства. По счастливой случайности пострадал только плакат, подъехавшая полиция стала угрожать Шиховой заведением уголовного дела на неё за заведомо ложный донос, пока сотрудники ФСО не подтвердили нападение благодаря видеозаписям — обо всём этом Вера Шихова подробно рассказала в своём интервью.

Верховный суд также поддержал соседские ведомства — одиночный пикет недовольно заметил, преступление против шахтёра — нет. Вера Васильевна обратилась к Путину у стен Верховного суда:

«Уважаемый Владимир Владимирович, я предполагаю, что Вы ни разу не были в суде, Вас не судили, и Вы не знаете, что такое судебная система в настоящее время. Но я не могу понять — по каким критериям Вы продляете контракты судьям.

… Я считаю, Владимир Владимирович, что Вы должны рассмотреть данный вопрос в ускоренном виде, так как вся страна, весь народ стонет от ваших избранных судей. Если они неквалифицированны, или плохо квалифицированы, Вы должны и это учитывать. Но однако Вы всем продляете контракты без учёта...»

К парадным подъездам победившей партии собираются тысячи ходоков со всех уголков страны - граждан РФ, чьи дела столь успешная власть в правовом государстве не может решать на местах, не может решать в столице.

И как во времена Николая Некрасова простой люд уходит ни с чем. Правящая партия возвращает нас в крепостное время. Видимо, в этом, действительно, и заключается её уверенная победа.