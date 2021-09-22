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Московский листок

Но оказалось, что казалось

Опубликовано 22.09.2021 автором Вячеслав Горбатый в разделе комментариев 0

капитализм рабочий
Но оказалось, что казалось

Предысторию этих событий тридцатишестилетней давности давать излишне: и без того похоже на недалёкое будущее одной ну совсем другой страны.

А также напоминает: рейтинги «нацлидеров», даже сверхвысокие и только-только подтверждённые, умеют рушиться – до нуля и ниже – во-первых, мгновенно. Во-вторых – одновременно с прижизненными памятниками и прочими нерушимыми, как всем казалось, духовными скрепами.

Тем более могут с лёгкость обнуляться (и ниже) ну очень достоверные результаты свободных волеизъявлений народа...

Итак, итог правления двухзвенной, но на редкость кровавой (а мракобесной – уникально) династии гаитянских диктаторов: отца Франсуа и преемника-сына Жана-Клода Дювалье (они же Папа и Бэби Док соответственно) – был (откроем Википедию, простых фактов достаточно) таков...

«22 июля 1985 года в Гаити состоялся референдум о внесении поправок в Конституцию, в числе которых подтверждение Жан-Клода Дювалье в качестве пожизненного президента Гаити, предоставление ему права избирать преемника и назначать премьер-министра, а также разрешение организации политических партий при условии, что они дадут клятву верности президенту.

За принятие поправок в конституцию проголосовало 99,98 % граждан страны. 28 ноября того же года во время антиправительственного выступления в Гонаиве солдаты открыли огонь по толпе, в результате чего погибли трое студентов. Это событие вызвало волну демонстраций по всей стране. 8 января 1986 года студенческий бойкот вынуждает власти закрыть школы и университеты, а 18 января был разогнан первый крупный протест в Порт-о-Пренсе; Дювалье ввёл осадное и военное положение. 28 января в Гонаиве в ходе одной из крупнейших демонстраций против президента силы безопасности вновь открыли огонь по толпе, в результате чего погибли три и были ранены 30 человек. 7 февраля Жан-Клод Дювалье и члены его семьи покинули страну».

Столь же полезно заранее знать и отмазку, которую уцелевший в этих событиях мсье Дювалье-младший пустил в ход:

«Сам Дювалье отрицал заключение в тюрьму или убийство собственных противников, воровство, а также не признавал себя диктатором, говоря: «Если бы я был диктатором, я бы сделал всё, что в моих силах, чтобы остаться у власти».

Полезно заранее знать и то, что экс-«недиктатору» это не помогло:

«16 января 2011 года Дювалье рейсом авиакомпании Air France в сопровождении своей подруги Вероники Руа вернулся из Франции на Гаити после 25-летнего изгнания. Сойдя с борта самолёта в аэропорту Порт-о-Пренса, где его встречали более 200 человек, в том числе несколько министров его прежнего правительства, Жан-Клод Дювалье заявил журналистам: «Я приехал, чтобы помочь народу Гаити и выразить ему свою солидарность». По словам Руа, задуматься о возвращении на родину бывшего диктатора заставило разрушительное землетрясение 12 января 2010 года. 18 января Дювалье был задержан в гостинице Порт-о-Пренса гаитянской полицией и доставлен в суд для допроса, после чего ему предъявили обвинения в коррупции и незаконном присвоении денежных средств...»



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