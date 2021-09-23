Выборы выборам рознь

Автор этих строк не плодил иллюзий насчет сокрушительных побед российской оппозиции на парламентских выборах. Специфика лишь в том, и оный говорил прямо, что временный союз левых сил с теми же навальнистами, и по поводу «умного голосования», не помешает для создания первичного плацдарма.

А раз так, он прав и в том, что надо делать второй шаг. Коль плацдарм появился – наступление и необходимо. То есть, надо создавать самодеятельные местные Советы, и вести дело к двоевластию с последующими изменениями. А если и муниципальные и губернские выборы удастся выиграть с поддержкой таких Советов, и советизировать сами территории, так еще лучше. Сценарий «социалистический Минин-Пожарский» начнет реализовываться.

Иными словами, так и было задумано. Слабые и паникующие «деятели» отсеются, и когда единороссы отобьют лобовую атаку «умного голосования» на столь высокую позицию парламентских выборов – а настоящие и сильные активисты останутся, и которые начнут уже упорную осаду посредством советских окопов, да с фланговыми охватами побед на местных и региональных выборах. Ну так, и замечательно. Время пришло.

***

Успехи российского левого актива не были возможны ранее, так как социально-экономическая среда не была готова вследствие «тучных нулевых» и «крымского консенсуса». Но сколько веревочке не виться, конец будет. Плацдармы борьбы уже появились. И снижение парламентского результата единороссов по сравнению с прошлым, и несмотря на чудовищные фальсификации, тому доказательство.

Но и действовать надо умнее. С кавалерийскими наскоками пора заканчивать. Это большая война, хотя и не долгая, и о чем ниже. Теперь ВСЕ ВНИМАНИЕ НА МЕСТНЫЕ И ГУБЕРНСКИЕ ВЫБОРЫ, И ЧТО БУДЕТ В РАЗЫ ЭФФЕКТИВНЕЕ!

То есть, автор подчеркивал акцент своих статей обычно в конце; а сейчас наоборот, и по актуальности вопроса. Базовый смысл статьи в том, что пора распрощаться с мелкобуржуазными иллюзиями! Парламентские выборы не могут быть выиграны АПРИОРИ в условиях государственно-монополистического капитализма. А таковые выборы нужны для оппозиционной фракции с широкой трибуной и организационными связями, и как важный элемент всей массовой борьбы.

Но тогда важность победы на местном и губернском уровне возрастает НЕВЕРОЯТНО! Вот это – возможно! Иркутск-Хабаровск-Владивосток доказали эту тенденцию куда уж яснее, да и другие были близки в аспекте Шиеса и так далее. Но даже еще важнее, – как это не парадоксально для особо любящих поболтать о «верхах», а самим ничего не делать, – еще важнее россыпь советских побед на муниципальных выборах! Если хотя бы несколько большевистских генов внедрятся в буржуазный организм на уровне муниципальной клетки, революционную мутацию не остановить.

И вот что такое серьезный и деловой разговор. И кто не понял этот расклад до сих пор, надеясь на все и сразу; не понял синергию хотя бы вменяемых членов парламентской фракции с победившими регионалами, и что огромная сила; тот… ну, скажем так, чересчур торопливый.

***

Подождите-подождите, может заметить иной оппонент. Но ведь была уже и большая зюгановская фракция, и так называемый красный пояс. Ничуть! Ни на йоту по той очевидной причине, что «красный пояс» не был СОВЕТСКИМ. Это неоспоримый факт, и все насмарку. Очаги оного не советские даже сейчас, и стоит посмотреть на упыря А. Локтя.

Следовательно, стратегические механизмы советизации уже прописаны автором сверху-донизу в виде федерального столичного округа, поголовных советских республик, советских районов с председателями ТОС на окладе; а также в виде выборов в трудовых коллективах и связки МУП с бюджетниками, кооперативами и ИТД. Поэтому пора поговорить о тактических методах. А вот здесь-то старое мышление и мешает.

Вроде бы классика по истории КПСС, когда профсоюзы (рабочие кружки) рождают профессиональную партию, а партия создает советское государство. Какие еще могут быть разговоры. Могут! Наглядный пример – кубинская революция. Когда Кастро высадился на берег страны с кучкой товарищей-барбудос, партии не существовало в принципе. Когда Сьэнфуэгос отражал атаки головорезов Батисты в горах, партия отсутствовала. И даже когда Че Гевара вводил партизанскую колонну в Гавану под радостные приветствия трудящихся – профессиональная и крупная партия НЕ СУЩЕСТВОВАЛА. А революция началась!

Только не надо врать посредством закидона в другую крайность. Автор не говорит, что партия наподобие ВКП(б)-КПСС не нужна. Если бы тот же Кастро сотоварищи не создали такую партию вскорости, им был бы карачун скорее рано, чем поздно. Автор говорит о другом – о ПЕРЕСТАНОВКЕ между появлением Советов и партии. Что рождается народным активом первым, а что вторым, это еще большой вопрос. Даже, честно говоря, и в России-то Советы появились уже через фактический год после второго съезда РСДРП, и когда о партии было известно с гулькин нос. Очень сомнительно, что все участники ивановского Совета были уже поголовными и профессиональными большевиками.

Следовательно, почему бы не наоборот – сначала демократические Советы, а уж потом крупная и профессиональная партия в поддержку и закрепление народного движения?!.. Если эффективность и синергия одни и те же, что ж в этом плохого.

Но автор уже представляет, как малые партии и движения от «Левого фронта» до ОКП с РКРП вкупе с многочисленными левыми сайтами обидятся при таких словах. Мол, а мы уже существуем, и мы суперкрутые. Но, во-первых, до ВКП(б)-КПСС все же далековато; а во-вторых, даже еще лучше. Вот и будете наподобие первичных рабочих кружков; а с диалектикой Советы-крупная партия и стоит разобраться.

Пусть профсоюзы, партии, ассоциации трудящихся и даже интернет-кружки создают хоть муниципальный, хоть региональный Совет с индивидуальным членством. Да, пожалуйста, если кто-либо любит свою партию и организацию до обожания; и будучи членом партии и членом Совета одновременно; пусть и продвигает идеологическую линию первой во втором. Без проблем. Но Совет нужен КАК ТАКОВОЙ для выработки общей, а поэтому комплексной и мощной позиции!

К примеру, какие еще могут быть особые противоречия по защите МУПов, распространению ТОС и созданию кооперативов. Это уж совсем оппозиционный минимум. Но даже эта деятельность будет столь важной и полезной, что вызовет скорейшие революционные изменения.

И даже чтобы подстраховаться, надо прописать перво-наперво, что одна треть членов имеет полнейшее право созывать чрезвычайный съезд, и переизбирать оперативный президиум. Да что там суетиться – можно вообще выйти из Совета в случае чего. Дело сугубо сознательное и добровольное. Но таким образом, и принципы партии сохраняются, – ведь никто не приказывает переписывать программу, и уж тем более можно навязывать свою линию в прениях, – и синергетическая позиция появляется для мощной борьбы с врагом. Что и требуется на нынешний момент.

А уж с распространением интернета на ловца и зверь бежит. Сессии и комиссии Совета можно проводить по скайпу-зуму по всему региону и даже по всей стране, и хоть с сегодня на завтра. Было бы желание.

Надо лишь преодолеть глупейшее упрямство вкупе с догматизмом. То есть, профсоюзные, партийные и советские строительные процессы – это достаточно параллельное, взаимно переплетаемое и дополняемое дело, и смотреть надо по обстоятельствам. Если авторитетная партия не создалась к этому моменту, надо не долбиться головой об стену; а использовать назревшие и перезревшие другие процессы, и профсоюзные и советские в том числе на базе трудового и местного самоуправления трудящихся. Это как народная вода, прорывающая реакционную плотину. Ну, не может просочиться здесь – найдет щель там. Что ж в этом плохого.

Да, партийная пробоина появилась первой в царской России, вызвала за собой другие, и разрушила всю плотину. А вот муниципально-партизанская, и затем регионально-государственная пробоина появилась на Кубе, вызвала за собой другие, и разрушила всю плотину. А вот в Европе, к бабке не ходи, профсоюзная пробоина уже настолько широка, что по нарастанию серьезного кризиса потащит за собой остальные, и также разрушит всю плотину.

Отсюда, похоже, не заладились профсоюзные и партийные процессы в современной России. По крайней мере, не заладились настолько сильно, насколько необходимо. Скорее всего, потому, что единороссы (бывшие члены КПСС с соответствующим опытом) овладели неплохо навыками профсоюзного и партийного мухлежа, и что ж поделать. А вот с зажимом регионально-местных протестов, а поэтому потенциально советских, у них ЯВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ! Они справляются еле-еле, на живую нитку, и опыт Иркутска-Хабаровска-Владивостока-Шиеса-Куштау-Екатеринбурга-Подмосковья насчет мусора и так далее и тому подобное показывает это наглядно; и будет показывать все больше и больше. Да, таковая пробоина появилась, и абсолютно глупо не обращать на нее внимание. Ну так, читай выше еще раз.

А уж когда просочившаяся вода начнет подмывать всю плотину, можно и нужно создавать авторитетную партию, и для полного оформления революционных процессов. Кто смел, тот и съел. Да на здоровье, и был бы толк. Более того, отсюда даже дохлая парламентская фракция, и когда запахнет силой и скорой ответственностью, будет вынуждена помогать региональным процессам всемерно – и реакционному режиму карачун тем более.

***

Выборы выборам рознь. Поэтому нынешние столкновения насчет бойкота или участия в буржуазных выборах впустую по той простой причине - что непонятно, какая система координат применяется в принципе. Кто в каких измерениях реальности живет, и пересекаются ли они вообще.

Если спорящий предполагает, что парламентские выборы не дополнятся массовой борьбой, и регионально-муниципальной не в последнюю очередь – то да, тогда парламентский кретинизм возможен. Тогда бойкот и эффективнее; а пока надо подтянуть партийно-профсоюзные тылы для подготовки этой самой массовой борьбы.

Но если спорящий предполагает, что регионально-муниципальные взрывы ни то что возможны, а даже закономерны по ухудшению социально-экономического положения, а партийно-профсоюзные тылы, худо да бедно, но уже пригодны для этих процессов – тогда участие в голосовании полезно, и для создания революционной синергии. И кто в какой реальности вырос с соответствующим знанием почвы, тот так и запрограммирован.

Автор и не собирается скрывать, что относится ко вторым. Да и что тут скрывать-то, когда все само прет наружу. К примеру, социально-экономический кризис в виде инфляции-девальвации и фактически массовой безработицы абсолютно неизбежен (опять ставка поднята, но уже мертвому припарки). И если сменить того же А. Локтя на более смелого мужика, и вторым заходом; да и стартовать повсеместный процесс советизации, изложенный выше, и что возможно даже по нынешнему законодательству (а что уж говорить о самодеятельности масс) – то путинский режим посыплется подобно карточному домику. Революционная «зараза» начнет распространяться стремительно; да и парламентская оппозиция вынуждена будет проснуться, чтобы не оторвали яйца вскорости; и конец врагу скорее рано, чем поздно. Отсюда и вышеупомянутый прогноз автора.

Итого. Да, социалистическая оппозиция, да в условиях реакционного путинского абсолютизма, не может выиграть буржуазные выборы в принципе. Кто ж спорит. Но если совместить парламентскую борьбу с СОВЕТИЗАЦИЕЙ регионов и муниципалитетов – тогда необходимо и одно, и другое. И первый шаг без второго бессмыслен, и второй без первого тяжел.

И даже более того, ничего сверх сложного в следующем шаге советизации нет. Чуть побольше организационных усилий и желания, чуть поменьше сектантской одичалости – и дело пойдет. Так что время кавалерийских наскоков прошло; но и осада не будет столь долгой при минимуме умения. Сама народная почва стала шевелиться, и единороссовская крепость пошла трещинами.