В Москве образовалась сильная "партия третьих мест"

Нет смысла обсуждать, сколько и у кого украли на электронном голосовании. Сколько надо, столько и украли. И у кого надо.

Однако, чего никогда не было - "Справедливая Россия" заняла в столице третье место по партийным спискам.

«Единая Россия» набрала в Москве 36,98% голосов. На втором месте КПРФ - 22,66%. Замыкает тройку «Справедливая Россия - За правду», набравшая 7,34%.

В пятерку вошли также «Новые люди» (7,09% голосов) и ЛДПР (7,08% голосов). Но именно эсеры, чего никогда не было, третьи!

Далее по округам.

Про Ленинградский округ, где как всегда победила Галина Хованская, не говорим. Там все ясно.

В Бабушкинском округе на третьем месте эсер Федоров, в Кунцевском Александр Тарнавский, которому никто не прочил в этом округе 3-го места, в Медведковском третьим стал Юрий Загребной, которому социология рисовала вообще последнее место, и который в этом округе совершенно новый человек.

Могу сказать совершенно ответственно: если бы Загребного поставили на округ, где он уже побеждал на выборах и где его знают, и сделали бы это не за полтора месяца до голосования, и выделили бы хоть копейку - он бы набрал куда больше.

В Орехово-Борисово третьим стал Казенков, в Перовском Доможирова, в Ховринском Павлинов.

Мне кажется, запрос на социализм без радикализма в Москве становится популярен.

Ну и естественно, почти везде вторые места в округах у КПРФ, если б без электронного голосования, были бы все первыми. А сегодня первого места у КПРФ в столице ни одного.

Что тут скажешь, не садись с ворами…

А вот на будущее договоренности о разделе округов между КПРФ и СР могли бы быть продуктивными. Скажем, если сложить голоса Лобанова и Тарнавского в Кунцево, кто-то бы прошел, даже не смотря на фальсификации.

Анатолий Баранов