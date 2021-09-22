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Московский листок

Путин преодолел спад в экономике

Опубликовано 22.09.2021 в разделе комментариев 0

путин экономика росстат минэкономики
Путин преодолел спад в экономике

Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией коронавируса, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством Центрального банка.

Видимо, это он на собственный счет в банке "Россия" посмотрел – все в порядке. Ну, значит, и Россия преодолела.


Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сожалеет о неудачном высказывании своего первого заместителя

Сергея Швецова о поддержке пожилых людей.

Чиновник заявил, что россиянам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который прежде всего должны сформировать они сами. Он добавил, что сейчас есть много вариантов сделать это: через фонды, страховые компании, ценные бумаги или недвижимость.

Представляю себе человека с зарплатой в 15 тысяч, который идет покупать ценные бумаги…

А что до Набиуллиной, то наблатыкалась, конечно. Раньше и сама была грешна по части высказываний.

Вы не волнуйтесь, говорят они теперь осторожно, а думают так – все! Они искренне считают пенсионеров – нахлебниками, не сумевшими наворовать на достойную старость.

 

В Москве с каждым годом снижается количество парковочных мест

В стандартном жилье на одну квартиру должно быть одно машиноместо. Но для столицы такой норматив все еще роскошь. Сейчас в комфорт-классе коэффициент обеспеченности м\м одной квартиры снизился до 0,5 с 0,7 в 2016 году, в бизнес-классе - с 1,2 до 0,9, в премиум-классе - с 2,1 до 1,6, но до этих нам как до Парижа известным способом…

Снижение доступности парковочных мест возле домов объясняется несколькими причинами.

Покупательская способность населения продолжает падать и вместо паркинга люди выбирают дополнительные кв. м. При этом цены продолжают расти.

Стоимость м\м в подземном паркинге в новостройках масс-маркета составляет 1–3 млн руб., в проектах подороже - 7–17 млн. То есть в цену хорошей квартиры предлагается бетонный прямоугольник, да еще и с налогообложением в цену роскоши.

Ясно, что людям не по карману.



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