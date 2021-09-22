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Московский листок

Марина Литвинович об итогах выборов

Опубликовано 22.09.2021 в разделе комментариев 0

Марина Литвинович по итогам "электронного голосования" оказалась даже не в "призовой тройке". При том, что оппозиционно настроенные избиратели отдавали голоса именно ей. Как это могло произойти и что теперь делать?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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