Обзор новостей: Представители восьми партий проходят в восьмой созыв Госдумы Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Представители восьми партий проходят в восьмой созыв Госдумы https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В Москве образовалась сильная "партия третьих мест" https://forum-msk.org/material/news/1... 3 В Щукино не удалось удержать большинство оппозиции в муниципальном совете 4 Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил имя Юрия Лужкова парку «Садовники» 5 В Москве с каждым годом снижается количество парковочных мест 6 Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сожалеет о неудачном высказывании своего первого заместителя 7 Путин преодолел спад в экономике 8 В Хмельницкой области сотрудники детского лагеря, которые включали детям песни на русском языке, уволились после скандала. 9 Турция не признала выборы



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