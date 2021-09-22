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Московский листок

Обзор новостей: Представители восьми партий проходят в восьмой созыв Госдумы

Опубликовано 22.09.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Представители восьми партий проходят в восьмой созыв Госдумы

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 В Москве образовалась сильная "партия третьих мест"

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 В Щукино не удалось удержать большинство оппозиции в муниципальном совете

 

4 Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил имя Юрия Лужкова парку «Садовники»

 

5 В Москве с каждым годом снижается количество парковочных мест

 

6 Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сожалеет о неудачном высказывании своего первого заместителя

 

7 Путин преодолел спад в экономике

 

8 В Хмельницкой области сотрудники детского лагеря, которые включали детям песни на русском языке, уволились после скандала.

 

9 Турция не признала выборы



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