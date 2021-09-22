Обзор новостей: Представители восьми партий проходят в восьмой созыв Госдумы

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Представители восьми партий проходят в восьмой созыв Госдумы
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В Москве образовалась сильная "партия третьих мест"
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 В Щукино не удалось удержать большинство оппозиции в муниципальном совете
4 Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил имя Юрия Лужкова парку «Садовники»
5 В Москве с каждым годом снижается количество парковочных мест
6 Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сожалеет о неудачном высказывании своего первого заместителя
7 Путин преодолел спад в экономике
8 В Хмельницкой области сотрудники детского лагеря, которые включали детям песни на русском языке, уволились после скандала.
9 Турция не признала выборы
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