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Московский листок

Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей по закону о самоконтроле

Опубликовано 23.09.2021 в разделе комментариев 0

цензура рф
Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей по закону о самоконтроле

В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся площадки с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Они должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию.

Соцсетям также надлежит вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его в контролирующие органы по требованию. Закон вступил в силу 1 февраля 2021 года.

Роскомнадзор уже начал формировать реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства и уже включил в него Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщила пресс-служба ведомства.

Как указывает Роскомнадзор, интернет-площадки обязаны сами выявлять и блокировать запрещенную информацию. Кроме того, соцсети должны уведомлять пользователя об ограничениях к его контенту и принимать меры по предписаниям ведомства.

Это примерно как если бы закон предписывал гражданам самим себя обвинять, расследовать, выносить приговор и приводить его в исполнение.

Впрочем, нынешней Думе ничего не стоит принять и такой закон. И вообще любой.

А.Б. 



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