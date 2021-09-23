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Московский листок

Народ не признает этих выборов

Опубликовано 23.09.2021 в разделе комментариев 0

кпрф выборы ер
Народ не признает этих выборов

Хотелось бы вернуться к нашему опросу перед самыми выборами – политика шла своим чередом, а опрос был открыт и продолжался.

И вот выборы закончились, как же ответили сегодня на вопрос: "Считаете ли вы предстоящие выборы честными и справедливыми?":

ФОРУМ.мск

Да (20)

Нет (499)

То есть в 25 раз больше тех, кто состоявшиеся уже выборы честными и справедливыми не считает.

На Социал ЗА

Во-первых, число проголосовавших стало не 29, а уже 35 тысяч человек! Если б за вас столько проголосовало, то вы бы стали депутатом.

Итак, 97 процентов не считают выборы честными и справедливыми!

97 процентов!

А теперь ответьте себе сами, в каких нанометрах отсчитывать легитимность этой Думы?

А.Б.



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