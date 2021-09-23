Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году составит 13 617 рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.

В 2022 году зарплата почти 3 млн россиян вырастет за счёт решения повысить МРОТ до 13,6 тыс. рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства – то есть 3 миллиона человек не только получают по 13 тысяч рублей, они за эти деньги еще и как-то работают!

В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платой за предыдущий год, рассчитанной Росстатом.

Медианная зарплата – самая распространенная, значит, большинство россиян получает зарплату тысяч около 30-ти.

И они вот от этих сумм с позволения сказать вычисляют какие-то проценты, какие-то индексации… Называйте уж по старинке – милостыней!

Минтруд с будущего года одарит милостыней 3 миллиона трудящихся нищих. Благодарствуйте!

А.Б.