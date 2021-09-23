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Московский листок

Очередной российский самолет пропал с радаров

Опубликовано 23.09.2021 в разделе комментариев 0

авария самолет
Очередной российский самолет пропал с радаров

Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа.

В экстренных службах рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Она же, вкупе с темнотой, осложняет поиски.

Последняя катастрофа российского самолета произошла совсем недавно – 13 сентября.

МиГ-29 месяц назад, 19 августа разбился в Астраханской области, пилот погиб.

17 августа при заходе на посадку на аэродром Кубинка в Подмосковье потерпел крушение единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

Еще на памяти разбившийся в Турции Бе-200.

Извините, шесть самолетов за 2 месяца? И это все совпадения?

 



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