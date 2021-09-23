НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса после создания AUKUS

НАТО пересмотрит свою стратегию после заключения альянса AUKUS (Австралия — Великобритания — США) и последовавшего разрыва многомиллиардного оборонного контракта между Канберрой и Парижем, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли на заседании сената.

Ну, Франция уже выходила из НАТО при Де Голле, потом опять вошла после Сорбонны. Дело не в этом, и даже не в двойных стандартах даже между ближайшими союзниками по Альянсу.

Я о том, что Путин определенно везунчик. Вот обклался по нижнюю губу с выборами, а все молчат – и газ в Европе уже под штуку евро, и Франция посла из США отозвала… Так, глядишь, еще и на поклон к Путину пойдут.

К Александру Первому ходили, к Николаю Первому ходили… И к Сталину ходили. А Путин что, ну диктатор, ну тиран, ну мафию развел… Но ведь за свободный рынок и право частной собственности. Можно и потерпеть, один раз, как говорится…