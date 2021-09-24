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Московский листок

Правительство одобрило выделение почти 31 млрд руб на "суверенный Рунет"

Опубликовано 24.09.2021 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Правительство одобрило выделение почти 31 млрд руб на "суверенный Рунет"

Именно такая сумма фигурирует в программе «Информационное общество» на ближайшие три года. В 2022 году планируется потратить до 10,8 млрд руб., в 2023-м — до 10,3 млрд руб., а в 2024 году — до 9,5 млрд руб. Во вторник, 21 сентября, проект бюджета был одобрен правительством, до 1 октября он поступит в Госдуму.

Указанные расходы могут войти в мероприятие «Контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» программы «Информационное общество».

До сих пор к этому направлению относилась деятельность центрального аппарата и территориальных управлений Роскомнадзора «по выполнению основных задач и полномочий». В 2021 году расходы на эти цели составляли 9,97 млрд руб., а в 2022 году за счет необходимости обеспечивать устойчивость Рунета могут вырасти до 19,9 млрд руб., в 2023-м — до 19 млрд руб., а в 2024-м составят еще 18,4 млрд руб., говорится в пояснительной записке.

***

Фактически и так Рунет уже очень далек от идей свободного информационного пространства. Кто помнит, сравните ситуацию 20 лет назад и сейчас.

Сегодня даже репост может стать причиной уголовного преследования. Просто репост достаточно безобидного содержания.

Что уж говорить о тайне переписки, которая, кстати, все еще гарантирована нам Конституцией. Почему-то тайна переписки не касается Рунета. Более того, гоударство тратит огромные деньги, чтобы эту тайну вскрыть, а виновных наказать.

Кто виновные? Да кто попало!

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
2213 написал 24.09.2021 00:36
Вместо "суверенного рунета"который необходим только правящей верхушке,а остальным нужен примерно так же,как и"рыбке зонтик",гораздо полезнее было бы заняться строительством "суверенной промышленности",чтобы,не закупать у китайцев,весь ширпотреб,от суверенной швейной иглы,до суверенного компьютера.Но,как видно,для более удобного "распила",такие проекты-подходят больше,а значит,из "этого рая" может выйти,либо-"второе сколково",либо-"второе роснано",причем,работать эта хрень,будет наверняка с дерьмовым качеством,как и все, что российская неофеодальная власть берется "улучшать и модернизировать".
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