Правительство одобрило выделение почти 31 млрд руб на "суверенный Рунет"

Именно такая сумма фигурирует в программе «Информационное общество» на ближайшие три года. В 2022 году планируется потратить до 10,8 млрд руб., в 2023-м — до 10,3 млрд руб., а в 2024 году — до 9,5 млрд руб. Во вторник, 21 сентября, проект бюджета был одобрен правительством, до 1 октября он поступит в Госдуму.

Указанные расходы могут войти в мероприятие «Контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» программы «Информационное общество».

До сих пор к этому направлению относилась деятельность центрального аппарата и территориальных управлений Роскомнадзора «по выполнению основных задач и полномочий». В 2021 году расходы на эти цели составляли 9,97 млрд руб., а в 2022 году за счет необходимости обеспечивать устойчивость Рунета могут вырасти до 19,9 млрд руб., в 2023-м — до 19 млрд руб., а в 2024-м составят еще 18,4 млрд руб., говорится в пояснительной записке.

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Фактически и так Рунет уже очень далек от идей свободного информационного пространства. Кто помнит, сравните ситуацию 20 лет назад и сейчас.

Сегодня даже репост может стать причиной уголовного преследования. Просто репост достаточно безобидного содержания.

Что уж говорить о тайне переписки, которая, кстати, все еще гарантирована нам Конституцией. Почему-то тайна переписки не касается Рунета. Более того, гоударство тратит огромные деньги, чтобы эту тайну вскрыть, а виновных наказать.

Кто виновные? Да кто попало!

А.Б.