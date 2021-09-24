Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

И ни один петух не кукарекнет

Опубликовано 24.09.2021 автором Илья Константинов в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
И ни один петух не кукарекнет

Грустные наступили времена. Нет, я не об очередных скандальных выборах, ситуация с которыми для меня окончательно прояснилась еще году этак в 1996.

Странно, что некоторые весьма взрослые люди (судя по возрасту) продолжают уповать на эту иноземную забаву, вовсе не соответствующую суровому российскому климату. Политическому, прежде всего.

Впрочем, я вовсе не осуждаю желающих поиграть с государством в наперстки.

Если у человека есть лишнее время, энергия и деньги…Это же лучше, чем, например, прокутить все в пьяном угаре. По крайней мере, для здоровья не так разрушительно. Игроманию подобного рода я рассматриваю как маленькую слабость.

Даже очередной колумбайн в России как-то смазался в сознании увлеченных выборами людей. А ведь трагедия.

Но о трагедиях, как и о выборах, надо говорить серьезно. И точно не сейчас. Тем более, что, как мне представляется, поводов будет набираться все больше. Как новых запретов, ужесточений и прочих послевыборных историй.

Впрочем, очередной запрет пришелся и на сегодняшний день: Верховный суд подтвердил запрет на разведение на даче всяческой живности, включая спасительных для народа кур. Дескать, в деревнях на приусадебных участках можно, а в садоводствах — нельзя. А у меня хатынка именно в садоводстве.

И не то, чтобы я всерьез собирался разводить несушек (разве что в мечтах иногда видел себя уплетающим свежие домашние яички), нет я все-таки слишком городской человек.

Но у соседа в этом году заголосил молодой петушок (почему-то по вечерам, видимо гибрид с совой).

И знаете, мне его звонкое кукареку где-то даже приятно, навевает что-то ностальгическое.

А вот, что меня действительно раздражает, так это непрерывное тарахтение газонокосилок, начинающееся в наших краях прямо с восхода солнца.

Вот запретил бы Верховный суд газонокосилки, чтобы косами, косами, до пота — полезно ведь, здоровее будешь.

Но что-то мне подсказывает, что газонокосилки суд не запретит.

И с каждым годом они будут тарахтеть все настойчивее — прогресс, говорят, не остановишь.

А как иногда хочется!

А петушку-то соседскому голову, видимо, свернут. И курам его тоже.

Обязательно найдется хотя бы одна кляузная сволочь, а может и не одна — мир не без законопослушных людей.

И наступят новые правильные времена. Когда чего ни захочешь, ничего нельзя.

А можно только то, чего не хочешь.

Как в казарме. И будем считать дни до дембеля.

Не сомневайтесь: дембель придет.

Все имеющее начало, имеет конец.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы предстоящие выборы честными и справедливыми?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Представители восьми партий проходят в восьмой созыв Госдумы
Обзор новостей: Представители восьми партий проход...
22.09.2021
Марина Литвинович об итогах выборов
Марина Литвинович об итогах выборов
22.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Москве создан коалиционный Комитет "За отмену ДЭГ" (0)
Правительство одобрило выделение почти 31 млрд руб на "суверенный Рунет" (1)
И ни один петух не кукарекнет (0)
Очередной российский самолет пропал с радаров (7)
Народ не признает этих выборов (25)
Выборы выборам рознь (18)
Минтруд с будущего года одарит милостыней 3 миллиона трудящихся нищих (2)
Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей по закону о самоконтроле (14)
НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса после создания AUKUS (3)
Обзор новостей: Представители восьми партий проходят в восьмой созыв Госдумы (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: В Москве создан коалиционный Комитет "За отмену ДЭГ"
Дарья Митина Дарья Митина: Светлой памяти любимой Валерии Сергеевны
Дарья Митина Дарья Митина: Обманули дурачка на четыре кулачка!:))
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок почти пророк
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Фальсификации при электронном голосовании в Москве проходили в сам момент отправки биллютеня
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss