В Москве создан коалиционный Комитет "За отмену ДЭГ"

В Москве по инициативе кандидатов в депутаты Государственной Думы 8 созыва от разных политических сил создан Комитет «За отмену ДЭГ» с целью:
1. Добиваться отмены результатов электронного голосования на выборах в Москве.
2. Добиваться отмены использования систем электронного голосования на предстоящих выборах всех уровней.
3. Бороться против иных методов фальсификации выборов.
Присоединилась к Комитету, разумеется.
Ближайшими действиями Комитета станут:
- проведение общероссийской акции протеста против итогов выборов
- подготовка исков в суд
- подготовка законопроекта о запрете использования систем электронного голосования на выборах.
Призываем региональных кандидатов и политические силы объединяться в комитеты на местном уровне.
25 сентября, на Пушкинской площади в 14-00 пройдет первый народный сход за отмену ДЭГ.
Акция легальная - пройдет в формате встречи с депутатами.
Присоединяйтесь!
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