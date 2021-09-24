В Москве создан коалиционный Комитет "За отмену ДЭГ" путин цензура выборы кремль В Москве по инициативе кандидатов в депутаты Государственной Думы 8 созыва от разных политических сил создан Комитет «За отмену ДЭГ» с целью: 1. Добиваться отмены результатов электронного голосования на выборах в Москве. 2. Добиваться отмены использования систем электронного голосования на предстоящих выборах всех уровней. 3. Бороться против иных методов фальсификации выборов. Присоединилась к Комитету, разумеется. Ближайшими действиями Комитета станут: - проведение общероссийской акции протеста против итогов выборов - подготовка исков в суд - подготовка законопроекта о запрете использования систем электронного голосования на выборах. Призываем региональных кандидатов и политические силы объединяться в комитеты на местном уровне. 25 сентября, на Пушкинской площади в 14-00 пройдет первый народный сход за отмену ДЭГ. Акция легальная - пройдет в формате встречи с депутатами. Присоединяйтесь!



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