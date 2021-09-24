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Московский листок

В Москве создан коалиционный Комитет "За отмену ДЭГ"

Опубликовано 24.09.2021 автором в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
В Москве создан коалиционный Комитет "За отмену ДЭГ"

В Москве по инициативе кандидатов в депутаты Государственной Думы 8 созыва от разных политических сил создан Комитет «За отмену ДЭГ» с целью: 

1. Добиваться отмены результатов электронного голосования на выборах в Москве.

2. Добиваться отмены использования систем электронного голосования на предстоящих выборах всех уровней.

3. Бороться против иных методов фальсификации выборов. 

Присоединилась к Комитету, разумеется. 

Ближайшими действиями Комитета станут:

- проведение общероссийской акции протеста против итогов выборов

- подготовка исков в суд

- подготовка законопроекта о запрете использования систем электронного голосования на выборах. 

Призываем региональных кандидатов и политические силы объединяться в комитеты на местном уровне. 

25 сентября, на Пушкинской площади в 14-00 пройдет первый народный сход за отмену ДЭГ. 

Акция легальная - пройдет в формате встречи с депутатами. 

Присоединяйтесь!



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