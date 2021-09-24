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Московский листок

"Голос" выпустил заявление по выборам. Теперь только удавиться на избирательной урне

Опубликовано 24.09.2021 автором в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
"Голос" выпустил заявление по выборам. Теперь только удавиться на избирательной урне

От редакции: Было время, когда "Голос" был главным цитируемым брендом при "разборе полетов" во время и после выборов. Потом голос показался слишком уж независимым, и его признали "иноагентом", после чего ссылаться на него резко перестали. Логика из категории "сегодня носит "Адидас", а завтра родину продаст".

Естественно, иноагент или не иноагент, а "Голос" звучать не переставал, просто его не стали слушать. Напрасно. В противном случае надо всю нашу историю пометить клеймом "иноагента" - от Петра Первого до Владимира Ленина. Так и писать: "город Санкт-Петербург, основан иноагентом". Не говоря уже о мавзолее иноагента на Красной площади. Ну и газета "Правда" уцелела в гайдаровские годы только благодаря опрометчиво принятому Ельциным закону об охране иностранных инвестиций - греческие бизнесмены Янникосы спасли пролетарскую газету именно благодаря своему иностранному происхождению.

И вот "Голос" выпустил документ, который называется 

Заявление по итогам наблюдения за выборами в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Полная версия по ссылке, рекомендую.

К примеру, "К 2021 году в России сложилась система, позволяющая действующей власти произвольно лишать граждан права быть избранными. (...) В общей сложности 9 млн российских граждан оказались лишены конституционно декларированного права быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления".

Понимаете? Я тоже был лишен права выдвинуться в жалкий муниципальный совет Щукино, я был даже не столько возмущен, сколько изумлен, но оказывается нас таких 9 миллионов! 

Дальше цитата длинная, но ведь звучит как приговор всей системе законодательной власти.

"Признаваемые Россией международные стандарты гласят, что одним из важнейших условий для проведения свободных и демократических выборов является стабильность избирательного законодательства. Это необходимо для того, чтобы силы, находящиеся у власти, не могли манипулировать правилами их проведения в своих интересах. В реальности количество принятых существенных поправок, а также плотность их подачи в последние месяцы перед стартом выборов говорят о том, что принцип стабильности законодательства, как гарантии от злоупотребления властью, не соблюдается. 

Большая часть новелл, принятых в 2018–2021 годах, изначально нацелена на создание преимуществ для действующей власти, снижение уровня политической конкуренции на выборах и создание более благоприятных условий для фальсификаций. В результате избирательное законодательство с момента проведения в 2016 году предыдущих выборов депутатов Государственной думы России существенно ухудшилось".

Законодательная власть в России сама, своими руками создала условия для того, чтобы ее не признавали законной. Впрочем, она незаконна, по сути, с 1993 года, когда на фоне дымящегося Дома Советов ее и создавали под вечнобухого Ельцина. И непьющий его преемник, на которого возлагали столько надежд, к тетьему десятку лет своего правления может гордиться - законней его власть не стала. Преемство полное. А правопреемства не получилось.

"В нынешней кампании одним из основных субъектов, принимающих решение о допуске кандидатов к выборам, фактически стали органы исполнительной власти и силовики, которые, по сути, присвоили себе функцию первичной фильтрации неугодных кандидатов. Избирательные комиссии при этом либо стараются максимально дистанцироваться от защиты избирательных прав граждан, либо становятся соучастниками".

Давайте говорить уже прямо - в стране сложился целый слой общества, от уровня Федерального собрания до самого нижнего сельсовета, для которого организация фалтьсификаций на выборах стала определяющей характеристикой. Разложение общества достигло уровня, когда фальсификаторы составляют уже устойчивую касту - и при этом они же учат наших детей, лечат наши болезни, организуют нам жилищно-коммунальные условия и так далее.

Я не говорю уже о том, что основным объектом приложения усилий спецлужб давно стал не внешний враг, а "враг внутренний", причем этот мнимый враг исчисляется уже многими миллионами граждан. А потенциальным врагом государства, если исходить из позиции спецслужб, является весь народ Российской Федерации за малым исключением.

В общем, читайте иноагентов, Узнаете о себе много нового.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
2213 написал 24.09.2021 09:49
Само собой,что для российских спецслужб,(с подачи их хозяев),главным врагом,на сегодняшний день,являются сами граждане россии,и больше всего такие,которые не хотят признавать феодальных методов правления.А "внешний враг",к примеру,тот же-коллективный запад,для российской элиты,никаким врагом быть не может,в принципе,поскольку,какой же дурак будет хранить весь свой основной капитал-"в его стане",покупать там же недвижимость -"по случаю"вроде-"вилл с виноградниками-в тоскане"?То есть,запад,для российских элитариев,уж точно не враг,потому,что разворовывать ресурсы,он элите нисколько не мешает,а все уже наворованное-с удовольствием прокручивает в своей экономике,значит,кто на сегодняшний день,может быть для российской "элиты"-врагом номер один?Да конечно,тот кто баламутит народ,все время,напоминая ему-почему в россии такая "прекрасная жизнь",доказывает-откуда растут ноги у всех "элитных капиталов",рассекречивает всякие там "дворцы",иначе говоря-не дает элите спокойно обворовывать страну и ее население.А раз так,то все подобные возмутители феодального спокойствия и есть,для власти и олигархата-"самые страшные враги",хотя их самих несложно и придавить,однако,перед этим они могут успеть сработать как "детонатор",чего российскому неофеодальному режиму-допускать никак нельзя.
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