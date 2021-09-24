"Голос" выпустил заявление по выборам. Теперь только удавиться на избирательной урне

От редакции: Было время, когда "Голос" был главным цитируемым брендом при "разборе полетов" во время и после выборов. Потом голос показался слишком уж независимым, и его признали "иноагентом", после чего ссылаться на него резко перестали. Логика из категории "сегодня носит "Адидас", а завтра родину продаст".

Естественно, иноагент или не иноагент, а "Голос" звучать не переставал, просто его не стали слушать. Напрасно. В противном случае надо всю нашу историю пометить клеймом "иноагента" - от Петра Первого до Владимира Ленина. Так и писать: "город Санкт-Петербург, основан иноагентом". Не говоря уже о мавзолее иноагента на Красной площади. Ну и газета "Правда" уцелела в гайдаровские годы только благодаря опрометчиво принятому Ельциным закону об охране иностранных инвестиций - греческие бизнесмены Янникосы спасли пролетарскую газету именно благодаря своему иностранному происхождению.

И вот "Голос" выпустил документ, который называется

Заявление по итогам наблюдения за выборами в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Полная версия по ссылке, рекомендую.

К примеру, "К 2021 году в России сложилась система, позволяющая действующей власти произвольно лишать граждан права быть избранными. (...) В общей сложности 9 млн российских граждан оказались лишены конституционно декларированного права быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления".

Понимаете? Я тоже был лишен права выдвинуться в жалкий муниципальный совет Щукино, я был даже не столько возмущен, сколько изумлен, но оказывается нас таких 9 миллионов!

Дальше цитата длинная, но ведь звучит как приговор всей системе законодательной власти.

"Признаваемые Россией международные стандарты гласят, что одним из важнейших условий для проведения свободных и демократических выборов является стабильность избирательного законодательства. Это необходимо для того, чтобы силы, находящиеся у власти, не могли манипулировать правилами их проведения в своих интересах. В реальности количество принятых существенных поправок, а также плотность их подачи в последние месяцы перед стартом выборов говорят о том, что принцип стабильности законодательства, как гарантии от злоупотребления властью, не соблюдается.

Большая часть новелл, принятых в 2018–2021 годах, изначально нацелена на создание преимуществ для действующей власти, снижение уровня политической конкуренции на выборах и создание более благоприятных условий для фальсификаций. В результате избирательное законодательство с момента проведения в 2016 году предыдущих выборов депутатов Государственной думы России существенно ухудшилось".

Законодательная власть в России сама, своими руками создала условия для того, чтобы ее не признавали законной. Впрочем, она незаконна, по сути, с 1993 года, когда на фоне дымящегося Дома Советов ее и создавали под вечнобухого Ельцина. И непьющий его преемник, на которого возлагали столько надежд, к тетьему десятку лет своего правления может гордиться - законней его власть не стала. Преемство полное. А правопреемства не получилось.

"В нынешней кампании одним из основных субъектов, принимающих решение о допуске кандидатов к выборам, фактически стали органы исполнительной власти и силовики, которые, по сути, присвоили себе функцию первичной фильтрации неугодных кандидатов. Избирательные комиссии при этом либо стараются максимально дистанцироваться от защиты избирательных прав граждан, либо становятся соучастниками".

Давайте говорить уже прямо - в стране сложился целый слой общества, от уровня Федерального собрания до самого нижнего сельсовета, для которого организация фалтьсификаций на выборах стала определяющей характеристикой. Разложение общества достигло уровня, когда фальсификаторы составляют уже устойчивую касту - и при этом они же учат наших детей, лечат наши болезни, организуют нам жилищно-коммунальные условия и так далее.

Я не говорю уже о том, что основным объектом приложения усилий спецлужб давно стал не внешний враг, а "враг внутренний", причем этот мнимый враг исчисляется уже многими миллионами граждан. А потенциальным врагом государства, если исходить из позиции спецслужб, является весь народ Российской Федерации за малым исключением.

В общем, читайте иноагентов, Узнаете о себе много нового.