Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Народ не признает этих выборов!
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей по закону о самоконтроле
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году составит 13 617 рублей,
4 Очередной российский самолет пропал с радаров
5 В таганрогских трамваях проезд снова стал платным
6 Искусственное разведение раков оказалось вне закона
7 Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за отравление бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко
8 Представитель Госдепа США Амос Хохштейн в беседе с Bloomberg потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину
9 НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса после создания AUKUS
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