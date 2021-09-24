Искусственное разведение раков оказалось вне закона Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Народ не признает этих выборов! https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей по закону о самоконтроле https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году составит 13 617 рублей, 4 Очередной российский самолет пропал с радаров 5 В таганрогских трамваях проезд снова стал платным 6 Искусственное разведение раков оказалось вне закона 7 Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за отравление бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко 8 Представитель Госдепа США Амос Хохштейн в беседе с Bloomberg потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину 9 НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса после создания AUKUS



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться