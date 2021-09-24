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Московский листок

Искусственное разведение раков оказалось вне закона

Опубликовано 24.09.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Народ не признает этих выборов!

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей по закону о самоконтроле

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году составит 13 617 рублей,

 

4 Очередной российский самолет пропал с радаров

 

5 В таганрогских трамваях проезд снова стал платным

 

6 Искусственное разведение раков оказалось вне закона

 

7 Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за отравление бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко

8 Представитель Госдепа США Амос Хохштейн в беседе с Bloomberg потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину

 

9 НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса после создания AUKUS



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Искусственное разведение раков оказалось вне закона
Искусственное разведение раков оказалось вне закон...
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