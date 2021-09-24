Кому бублик, а кому дырка от бублика...

Правительство отказалось индексировать пенсию работающим пенсионерам

Правительство России отклонило законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам, подготовить который в начале года поручил президент Владимир Путин.

В заключении кабмина говорится, что авторы проекта, который позволил бы улучшить благосостояние 8,2 млн россиян, не указали источники, из которых будут покрываться эти дополнительные расходы.

Также в отзыве говорится, что ранее правительство уже трижды давало отрицательные заключения на законопроекты с аналогичным предметом правового регулирования — в 2017-м, 2019-м и в 2020 годах. Таким образом, с учетом изложенного правительство РФ «законопроект не поддерживает».

Владимир Владимирович, у нас президентом теперь кто работает? Уточните, пожалуйста, а то народ волнуется…

Расходы на содержание президента и правительства России увеличили до 71 млрд рублей

Расходы на содержание президента России, его администрации и правительства до 2024 года превысят 70 миллиардов рублей. Это больше, чем указано в законе о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Это достойный ответ тем жалким и ничтожным людишкам, которые требуют что-то там увеличить и что-то индексировать. Денег нет! Держаться тоже не за что.

А.Б.