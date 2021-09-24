Богатые семьи уходят в прошлое

С момента начала пандемии коронавируса количество богатых семей в России сократилось на 40 процентов. Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В первом квартале 2021 года высокий доход был отмечен у около миллиона семей, годом ранее их насчитывалось 1,7 миллиона.

Компания основывала свои выводы на данных опроса Росстата. Обеспеченными считаются семьи, которым хватает денег на покупку всего, что им нужно. И если в первом квартале 2020 года так отвечали 3,1 процента семей, то через год — 1,9 процента.

Снижение количества богатых семей зафиксировано в 37 субъектах федерации. Хуже всего динамика в абсолютном значении в Москве — за год число богатых домохозяйств сократилось на 356,4 тысячи (минус 72,6 процента). Далее идут Дагестан (минус 93,9 тысячи семей, 88 процентов), Белгородская область (минус 48 тысяч, 91,4 процента), Татарстан (минус 46,9 тысячи, 81,1 процента) и Ростовская область (минус 36,6 тысячи, 100 процентов).

Что касается остальных категорий россиян, то половина семей (49 процентов) говорят о достаточности средств только на еду и одежду.

Еще 36 процентов добавляют к ним товары длительного пользования, но не автомобиля, квартиры или дачи.

Каждая восьмая российская семья (12,9 процента) признается, что денег ей хватает только на еду, а покупать одежду и оплачивать счета ЖКХ уже затруднительно.

Беднейшим домохозяйствам (0,2 процента) не хватает денег даже на еду.

И я бы обратил внимание на Ростовскую область, в которой богатых семей вообще не осталось...