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Московский листок

Бывший кандидат в депутаты теперь вроде рецидивиста

Опубликовано 24.09.2021 в разделе комментариев 0

закон полиция гетто
Бывший кандидат в депутаты теперь вроде рецидивиста

Московская полиция в четверг утром начала обходить квартиры бывших кандидатов в Госдуму пытаясь вручить им предостережение.

Это связано с планами КПРФ провести в субботу встречу с депутатами по итогам думских выборов. О визите сотрудников МВД в своем Twitter написал бывший кандидат от компартии Михаил Лобанов. Запись беседы с полицией выложила и другой кандидат Марина Литвинович.

«Вчера ко мне домой приходили из полиции, но меня не было дома. А сегодня утром меня отловили (следили, куда иду) и выдали предостережение по поводу того, что субботний митинг не законен. Но мы-то с вами знаем, что это не митинг, а встреча депутатов с избирателями! Две большие разницы!» — сообщила Литвинович.

Она напомнила, что 25 сентября КПРФ планирует провести встречу депутатов с гражданами по поводу возможных фальсификаций на выборах. По ее словам, встреча депутатов с избирателями и митинг это «две большие разницы».

Лобанов написал в твиттере, что силовики пришли к нему, когда его не было дома. Супруга кандидата в депутаты не стала открывать дверь. Он добавил, что планирует 23 сентября прийти на встречу с депутатом около метро Ломоносовский проспект, чтобы обсудить результаты выборов в Западном административном округе Москвы.

Интересно, а что не превентивный арест? Закончились выборы, и все оппозиционные кандидаты отправляются на кичу до особого распоряжения…

А.Б.



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