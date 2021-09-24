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Московский листок

Кому на Руси жить под санкциями

Опубликовано 24.09.2021 в разделе комментариев 1

сша война рф
Кому на Руси жить под санкциями

Комитет Палаты представителей США одобрил введение санкций против российских бизнесменов, чиновников, силовиков и медиаменеджеров из окружения Путина по «списку Навального».

В списке 35 имен. Это бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель "Газпрома" Алексей Миллер, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, главред RT Маргарита Симоньян, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие высокопоставленные чиновники, бизнесмены и лица из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

Знаете, вот против меня, как и против подавляющего большинства граждан, хоть вводи санкции, хоть не вводи – все равно. А вот «лучшие люди» нашей страны почему-то очень чувствительны к западным санкциям – и недвижимость, и капиталы, и семьи – все «там».

До сих пор не пойму, почему иноагентами признают не их, а каких-то посторонних, не имеющих отношения ни к государству. Ни к настоящим деньгам людей? Мне кажется, нужно быть последовательней…

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Прожектор написал 24.09.2021 11:15
Лицемерие, ложь и насилие- скрепы Путинизма!
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