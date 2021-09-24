Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Правительство отказалось индексировать пенсию работающим пенсионерам
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Расходы на содержание президента и правительства России увеличили до 71 млрд рублей
3 Правительство одобрило выделение почти 31 млрд руб на "суверенный Рунет"
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Богатые семьи в России резко обеднели
4 Глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю покончил с собой
5 Московская полиция в четверг утром начала обходить квартиры бывших кандидатов в Госдуму пытаясь вручить им предостережение.
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Возле здания Госдумы задержали пятерых нацболов. Они вывесили баннер «Мы вас не выбирали»
7 Роскосмос объявил тендер на 1,7 млрд руб. для освоения Луны
8 Актрису из Уссурийска, пародировавшую представителя МВД Ирину Волк, арестовали на 10 суток
9 Комитет Палаты представителей США одобрил введение санкций против российских бизнесменов, чиновников, силовиков и медиаменеджеров из окружения Путина по «списку Навального»
10 Автор и ведущий программы «Полный Делягин» избран депутатом Государственной думы
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