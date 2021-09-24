Правительство отказалось индексировать пенсию работающим пенсионерам Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Правительство отказалось индексировать пенсию работающим пенсионерам https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Расходы на содержание президента и правительства России увеличили до 71 млрд рублей 3 Правительство одобрило выделение почти 31 млрд руб на "суверенный Рунет" https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Богатые семьи в России резко обеднели 4 Глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю покончил с собой 5 Московская полиция в четверг утром начала обходить квартиры бывших кандидатов в Госдуму пытаясь вручить им предостережение. https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Возле здания Госдумы задержали пятерых нацболов. Они вывесили баннер «Мы вас не выбирали» 7 Роскосмос объявил тендер на 1,7 млрд руб. для освоения Луны 8 Актрису из Уссурийска, пародировавшую представителя МВД Ирину Волк, арестовали на 10 суток 9 Комитет Палаты представителей США одобрил введение санкций против российских бизнесменов, чиновников, силовиков и медиаменеджеров из окружения Путина по «списку Навального» 10 Автор и ведущий программы «Полный Делягин» избран депутатом Государственной думы



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