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Московский листок

Правительство отказалось индексировать пенсию работающим пенсионерам

Опубликовано 24.09.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

 

1 Правительство отказалось индексировать пенсию работающим пенсионерам

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2 Расходы на содержание президента и правительства России увеличили до 71 млрд рублей

 

3 Правительство одобрило выделение почти 31 млрд руб на "суверенный Рунет"

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4 Богатые семьи в России резко обеднели

 

4 Глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю покончил с собой

 

5 Московская полиция в четверг утром начала обходить квартиры бывших кандидатов в Госдуму пытаясь вручить им предостережение.

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6 Возле здания Госдумы задержали пятерых нацболов. Они вывесили баннер «Мы вас не выбирали»

 

7 Роскосмос объявил тендер на 1,7 млрд руб. для освоения Луны

 

8 Актрису из Уссурийска, пародировавшую представителя МВД Ирину Волк, арестовали на 10 суток

 

9 Комитет Палаты представителей США одобрил введение санкций против российских бизнесменов, чиновников, силовиков и медиаменеджеров из окружения Путина по «списку Навального»

 

10 Автор и ведущий программы «Полный Делягин» избран депутатом Государственной думы



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Правительство отказалось индексировать пенсию работающим пенсионерам
Правительство отказалось индексировать пенсию рабо...
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