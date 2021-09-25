Сварщик Барзанов - разжигатель агрессивной войны!

Есть в Амурской области город Благовещенск, а в этом городе – Судостроительный завод имени Октябрьской Революции, производящий рыболовные сейнеры для регионов Дальнего Востока. Делает предприятие в том числе и оборонные заказы. Однако, на старейшем предприятии города невысокие зарплаты, а условия труда оставляют желать лучшего. Так, в 18 ноября 2020 года примерно в 10 часов утра на «Судостроительном заводе имени Октябрьской революции» прогремел взрыв, в результате которого трое маляров получили ожоги. Впоследствии, 24 ноября в Амурской областной клинической больнице скончалась одна из пострадавших – 26-летняя девушка. По заявлениям руководства, в трагедии виноваты сами работники, якобы нарушившие технику безопасности. А вот заводчане утверждают, что погибшая работала в защитном костюме, который просто не выдержал термической нагрузки, так как был изготовлен из дешевой синтетики, для подобных работ не предназначенной.

На заводе существовала и существует «официальная» профорганизация, входящая в структуру ФНПР, которая, по словам работников, толком ничем и не занималась. Хорошо, если изредка помогала отдельным работникам составить бумажку, а еще в положенное время перезаключала колдоговор, который, однако, не исполнялся. И вот, уже летом 2021 года по инициативе самих работников на появилась первичка другого, независимого профсоюза, вошедшего в Российский профсоюз металлистов (СПР).

Рабочие активисты сразу же начали заниматься актуальной на тот момент проблемой – невыносимой жарой в цехах. Было составлено обращение руководству с требованиями обеспечить работников питьевой водой, а так же – согласно трудовому законодательству и нормам СанПиНа сократить рабочее время в цехах. Обращение подписало более 50 работников из ста. К слову, председатель первички Артемий Барзанов предлагал подключиться и председателю профкома фнпровского. Однако, как говорится, «что-то не срослось». Тем не менее независимый профсоюз небольшими силами одержал маленькую, но победу – на участках появились точки с водой. Сократить рабочее время не получилось – коллектив в основном пассивно наблюдал и поддерживал только морально. Но независимый профсоюз начал готовить иски в суд о выплате работникам положенных компенсаций.

К слову, то, за что начала борьбу молодая первичка РПМ, уже было прописано в колдоговоре, перезаключенном профсоюзом официальным еще в апреле 2021 года. Однако, подняла вопрос «почему-то» именно первичка РПМ. И не просто подняла, а еще и добилась решения. Потому что встали и сделали.

Что ж, маленькая, но победа, на которой самоорганизовавшиеся работники судостроительного решили не останавливаться - ведь проблем на заводе еще много. Это и низкие расценки, и практика обязательных "отработок", когда отпросившийся в отгул рабочий "обязан" впоследствии выйти в дополнительную смену. Это и некачественная спецодежда сварщиков, которая от искр "почему-то" не защищает, а вот прогорает хорошо. Вот с последним-то и решил разобраться независимый профсоюз: на имя руководства председателем Артемием Барзановым был направлен запрос о предоставлении сертификатов соответствия выдаваемых работникам СИЗов. В данном случае опять же возникает вопрос, почему этого за столько лет не сделал председатель другой, фнпровской первички. Возможно, потому, что скромные - постеснялись же, например, поинтересоваться, по какой причине не выполняется с ними же заключенный коллективный трудовой договор. Возможно, потому, что сварщик Артемий лучше понимает, что горящая роба - это не есть хорошо (в отличие от сидящей в кабинете "официальной" профкомычихи). Возможно, есть и другие причины.

Тем не менее, реакция последовала незамедлительная: 23 сентября на стенах завода появился официальный ответ Профсоюзного Комитета АО "СЗОР" (то есть профсоюза фнпровского), в котором обидевшиеся профбюрократы сначала хвастаются о том, что место для питьевой воды появилось в рамках исполнения их колдоговора (прекрасно, только почему именно после сбора подписей работников под обращением профсоюза независимого?), а спецодежда, дескать, имеет сертификаты соответствия (чему, хотелось бы узнать), а потом обвиняют своих вроде бы коллег по профсоюзной работе в каких-то "голословных обвинениях" дорогого руководства? В очередной раз задаешься вопросом: ребята, вы-то куда вылезли? Почему на письменный запрос директору отвечает за него фнпровский профком?

Казалось бы - ну обиделись и обиделись. В самом деле, ну бывает такое - заключили вроде бы даже местами неплохой колдоговор, потребовать исполнения которого - скромность не позволяет, а тут молодой парень взял, да и за них сделал их же работу. Обидно, досадно, но, как говориться и ладно.

Но нет - буквально сегодня, 24 сентября, на завод пришли сотрудники... Нет, не трудинспекции, а полиции. Председатель первички РПМ сварщик Артемий Барзанов, придя на работу, с удивлением узнал, что в отношении него полиция уже неделю как проводит проверку о наличии либо отсутствии в его деятельности состава преступления по ст. 354 УК РФ. Это, если кто из читателей не в курсе, не много, ни мало, как публичные призывы к развязыванию агрессивной войны!

Участковые ознакомили Артемия с поступившим на него заявлением в прокуратуру от зампреда Союза организаций профсоюзов "Федерации профсоюзов Амурской области" С.А. Кондратюк с просьбой о проверке независимой профпервички "на предмет отсутствия в ее действиях состава преступления в соответствии со ст. 354 УК РФ", а так же "разъяснить вопрос о легитимности (прим. ред. - именно так - "легитимности!") данной организации". Ну а состав преступления гр. Кондратюк усмотрел статье газеты Набат (которая опубликовала новостную заметку о работе независимого профсоюза), а именно - в фразе "объединяйтесь в боевые профсоюзы".

В этой истории, как говорится, прекрасно все: в призыве организовываться и отстаивать свои законные трудовые права фнпровский зампред, а так же заместитель начальника ОООП МО МВД России "Благовещенский" майор полиции Е.М. Руднев усмотрели призывы к развязыванию войны. Поясним читателям, что состав преступления по статье 354 УК РФ - это именно в прямом смысле высказанные призывы к развязыванию войны с ДРУГИМ ГОСУДАРСТВОМ. То есть, например заявления некоторых политиков по поводу известных событий на Донбассе с просьбами "Путин, введи войска!" под это (при желании) подпадают. А вот фраза "объединяйтесь в боевые профсоюзы" - нет. Но видимо ни зампред Кондратюк, ни майор Руднев не открывали Толковый словарь Ожегова, в котором у прилагательного "боевой" указано аж четыре значения, и в частности - "3) смелый, бойкий", которое и было употреблено в призыве. Не менее прекрасно то, что заводские фнпровские профбюрократы и тут проявили свойственную им скромность и застенчивость - ведь кляузу за них написал уже зампред организации территориальной.

Ну а запрос о "проверки легитимности" тем более говорит о Кондратюке все. Так и хочется сказать: законность надо просить проверить, Сергей Анатольевич, законность! А не легитимность. Но видимо не знает Сергей о том, что легитимность - это согласие народа с властью. То есть признание по умолчанию простыми людьми права принимать обязательные решения за кем-либо. Вот, как, Сережа, позволь спросить, сотрудники должны проверять "легитимность"? Наверное, прийти на проходную и спросить заводчан: "мужики, а вы поддерживаете МК ППО работников АО "СЗОР" и его председателя Артемия?" А они в ответ - "да, поддерживаем, хороший парень, за нормальные условия труда борется в отличие от некоторых!". И в рапорте потом должны написать что-то вроде "в результате проведения проверки легитимность подтверждена".

А что касается законности, которую Сережа путает с легитимностью, - так тут вообще вопрос встает о сережиной уже профпригодности. То есть он не только русского языка, видимо, не знает, но и ФЗ "О профессиональных союзах", получается, не открывал? А в законе черным по русскому написано о праве добровольного создания профорганизаций. Было учредительное собрание? - Было. Есть у первички учредительный протокол и выборные руководящие органы? - Есть. Вступила первичка в РПМ и имеется соответствующее решение? - Да, вступила, и да, имеется. Ну так все, Сережа, отдыхай. Хоть бы у своих скромных подчиненных поинтересовался или запрос руководству завода, которое уведомлено надлежащим образом о создании независимой профпервички. Нет, надо по ерунде органы дергать и тратить их время и наши, налогоплательщиков, деньги. Хотя, может быть в последнем Сережа и не виноват - а ну как звонил, писал, а скромные фнпровцы с судостроя стеснялись ответить.

Отметим, что сотрудники полиции, сообщившие сегодня Артемию "радостную" новость о проведении в его отношении доследственной проверки, начатой 17 сентября, сами высказали "виновнику торжества" мнение о том, что "это ерунда какая-то". Но, как говориться, работа такая. Трудовой коллектив так же, мягко говоря, удивлен и... Сегодня Артемию стали поступать новые заявления о вступлении именно в независимый Российский Профсоюз Металлистов.

Интересно, какими же мотивами руководствовались заводской "официальный" профком и зампред фнпровской территориалки Кондратюк? По мнению автора, все очень просто - если недавно организованная небольшая "конкурирующая" профпервичка под председательством молодого сварщика уже начала добиваться того, что в силу скромности и застенчивости не смогли сделать наши "легитимные", то эдак заводчане массово начнут вступать в настоящий профсоюз, а не его "легитимную" имитацию. Соответственно, кое-кто так может и без взносов остаться. Вот и решили обвинить аж в призывах к развязыванию войны. Хотя, может быть и правда Кондратюк искренне испугался - а ну как завтра рабочие-судостроители вместо того, чтобы план выполнять, побегут захватывать Луну или какую-нибудь Альфа-Центавру? Вот и забеспокоился. Интересно, кстати, в курсе ли Михаил Викторович Шмаков, чем занимаются его подчиненные в Благовещенске? И что он думает о таком вот бездарном разбазаривании оплаченного, на секундочку, рабочего времени?

Но смех, как говорится, смехом, а инцидент очень нехороший. Поэтому мы призываем всех сознательных трудящихся и всех профсоюзных и левых активистов придать этому максимальную огласку и не дать некоторым должностным лицам совершить откровенную глупость, которая может превратиться в не менее откровенное беззаконие. А если спустить на тормозах, это и вовсе может стать практикой. Ну а к рядовым членам фнпровских профсоюзов мы обращаемся отдельно: товарищи, если у вас в первичке вот такие профкомычи, меняйте их как можно скорее. Вы имеете на это полное право, тем более что взносы платите. Нужно только собраться и выбрать того председателя, который хотя бы за соблюдением заключенных ФНПР колдоговоров следить будет, а не просто сдирать с вас по полтора процента от зарплаты и кляузы строчить.

Давайте вместе поддержим нашего товарища! В солидарности - наша сила!