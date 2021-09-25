Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Захар идет в президенты?

Опубликовано 25.09.2021 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Захар идет в президенты?

Захар Прилепин, номер два в федеральном списке "Справедливой России", неожиданно отказался от депутатского мандата.

Официальная версия - Прилепину депутатский мандат не больно-то и нужен, он вот-вот станет губернатором чего-нибудь и в 2024 году будет претендовать на пост президента РФ.

Версия интересная, но не логичная - чтобы стать губернатором, вовсе не нужно загодя освобождаться от места в парламенте. Выберут - тогда и сдавай мандат.

Если речь идет о позиции преемника, то на губернаторские выборы Захара должен выдвинуть сам Путин, иначе может получиться как с Фургалом. И тут накладка - Путин может выдвинуть кандидатом в губернаторы депутата Госдумы, а вот художественного руководителя театра... Нет, не цирк, конечно, но... Безусловно, назначение Прилепина во МХАТ было политическим, сразу аналогия - назначение Сталиным Булгакова на ту же должность. Но Булгаков так в этой должности и помер, ни в депутаты Верховного совета, ни в первые секретари обкома его никто не рекомендовал.

Но отказ от депутатства в откровенно позорном парламенте - ход, конечно, сильный, вне зависимости от того, сама Прилепин так решил или надоумил кто.

Ну и такая демонстрация - мне, мол, вот этим вашим депутатством заниматься неприлично, у меня полет повыше... И даже относительный успех СР на этих выборах кстати - Прилепин получается "паровозом", вроде Шойгу и Лаврова для ЕР.

Красивый ход, из творческих персон только Никита Михалков, выиграв выборы, отказывался.

Однако ж зачем? 

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме ! написал 25.09.2021 01:58
Как гутарил о Прилипалке подающий надежды литературовед Д.Быков, типа : "о мертвых не говорят".
Мутного подонка типа Прилипалки на России надо еще постараться найти.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Довольны ли вы итогами выборов в Государственную думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
Правительство отказалось индексировать пенсию работающим пенсионерам
Правительство отказалось индексировать пенсию рабо...
24.09.2021
Марина Литвинович об итогах выборов
Марина Литвинович об итогах выборов
22.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Захар идет в президенты? (1)
Сварщик Барзанов - разжигатель агрессивной войны! (0)
Правительство отказалось индексировать пенсию работающим пенсионерам (0)
Кому на Руси жить под санкциями (14)
Бывший кандидат в депутаты теперь вроде рецидивиста (5)
Богатые семьи уходят в прошлое (3)
Кому бублик, а кому дырка от бублика... (6)
Искусственное разведение раков оказалось вне закона (0)
"Голос" выпустил заявление по выборам. Теперь только удавиться на избирательной урне (21)
В Москве создан коалиционный Комитет "За отмену ДЭГ" (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: "Я" и социум
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: По поводу трагедии на Эльбрусе
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Зачем Россия осталась в Сирии после разгрома ИГИЛ
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок и тут пророком оказался
orphoprosecutor orphoprosecutor: Очень Маленькое Существо
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss