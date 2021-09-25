Захар идет в президенты?

Захар Прилепин, номер два в федеральном списке "Справедливой России", неожиданно отказался от депутатского мандата.

Официальная версия - Прилепину депутатский мандат не больно-то и нужен, он вот-вот станет губернатором чего-нибудь и в 2024 году будет претендовать на пост президента РФ.

Версия интересная, но не логичная - чтобы стать губернатором, вовсе не нужно загодя освобождаться от места в парламенте. Выберут - тогда и сдавай мандат.

Если речь идет о позиции преемника, то на губернаторские выборы Захара должен выдвинуть сам Путин, иначе может получиться как с Фургалом. И тут накладка - Путин может выдвинуть кандидатом в губернаторы депутата Госдумы, а вот художественного руководителя театра... Нет, не цирк, конечно, но... Безусловно, назначение Прилепина во МХАТ было политическим, сразу аналогия - назначение Сталиным Булгакова на ту же должность. Но Булгаков так в этой должности и помер, ни в депутаты Верховного совета, ни в первые секретари обкома его никто не рекомендовал.

Но отказ от депутатства в откровенно позорном парламенте - ход, конечно, сильный, вне зависимости от того, сама Прилепин так решил или надоумил кто.

Ну и такая демонстрация - мне, мол, вот этим вашим депутатством заниматься неприлично, у меня полет повыше... И даже относительный успех СР на этих выборах кстати - Прилепин получается "паровозом", вроде Шойгу и Лаврова для ЕР.

Красивый ход, из творческих персон только Никита Михалков, выиграв выборы, отказывался.

Однако ж зачем?

А.Б.