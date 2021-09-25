Облава. Мятеж. Переворот?

Буквально вчера я пошутил в эфире: "Интересно, а что не превентивный арест? Закончились выборы, и все оппозиционные кандидаты отправляются на кичу до особого распоряжения…"
А я не шутил, оказывается. Реально по Москве идет отлов бывших кандидатов, политических активистов и сочувствующих.
В сети видео, где полиция задерживает служебный автомобиль депутата МГД Екатерины Енгалычевой, ничего не объясняет, проводит его полный досмотр - видимо, ищут депутата в багажнике.
https://www.facebook.com/e.engalycheva
Никто больше не церемонится, нормы и правила - мелочь, можно не соблюдать.
Нарушал, не нарушал, вообще шел в булочную - никого не волнует. Сергей Удальцов вообще был задержан практически дома и вывезен в направлении ближайшего ОВД.
В числе задержаных оказались кандидаты в депутаты Госдумы Сергей Курганский, Игорь Суханов, Виталий Петров, а также действующий депутат Мосгордумы Елена Янчук. Кроме того, полиция продолжает находиться у помещения московского горкома КПРФ, а также дежурила возле дома, где проживает секретарь МГК КПРФ, кандидат в депутаты госдумы Николай Волков.
Леонид Развозжаев пишет, что задержан. Просто задержали, привезли в ОВД Гольяново и принялись оформлять статью 20.2. ч.8. "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
Кстати, о "незаконном" мероприятии.
Как видим, депутат уведомил заранее городские власти, как и в какой форме намерен провести встречу с избирателями. Никаких законных оснований препятствовать этому в властей нет. Но им законные основания и не нужны. Они ссылаются на "указ" мэра Собянина еще от 2020 года, где прописаны эпидемические ограничения на массовые мероприятия.
Но есть сомнения, что глава субъекта Федерации вообще имеет право выпускать указы - всегда это приоритет главы государства, а мэр Собянин пока еще не владетельный князь.
Однако даже если и имеет, то эти "указы" никак не могут отменять федеральные законы и Конституцию РФ. Тем более удивительно на основании "карантинного" указа проводить повальные аресты, в том числе лиц, обладающих неприкосновенностью.
Или это нужно считать конституционным переворотом и мятежом?
Мятежники из столичных военизированных структур нападают на представителей законно избранной власти и явочным порядком отменяют действие ряда статей Конституции.
Над всей Московией безоблачное небо?
Кстати, и Путин недавно как-то странно и непонятно ушел на карантин...
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Ждлдлжджлд написал 25.09.2021 10:02
Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора
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Право жить дали? Дали. Все - сиди на попе ровно, а не то заберут взад, оснастив соответствующей дозой вакцины по уши, - с -дцатой ревакцинации сам апстену убьесси.
2213 написал 25.09.2021 09:43
хахахахахахахахахахххооо написал 25.09.2021 09:41
Крон-принц Пафнутий Баршевик написал 25.09.2021 09:12