Облава. Мятеж. Переворот?

Буквально вчера я пошутил в эфире: "Интересно, а что не превентивный арест? Закончились выборы, и все оппозиционные кандидаты отправляются на кичу до особого распоряжения…"

А я не шутил, оказывается. Реально по Москве идет отлов бывших кандидатов, политических активистов и сочувствующих.

В сети видео, где полиция задерживает служебный автомобиль депутата МГД Екатерины Енгалычевой, ничего не объясняет, проводит его полный досмотр - видимо, ищут депутата в багажнике.

https://www.facebook.com/e.engalycheva

Никто больше не церемонится, нормы и правила - мелочь, можно не соблюдать.

Нарушал, не нарушал, вообще шел в булочную - никого не волнует. Сергей Удальцов вообще был задержан практически дома и вывезен в направлении ближайшего ОВД.

В числе задержаных оказались кандидаты в депутаты Госдумы Сергей Курганский, Игорь Суханов, Виталий Петров, а также действующий депутат Мосгордумы Елена Янчук. Кроме того, полиция продолжает находиться у помещения московского горкома КПРФ, а также дежурила возле дома, где проживает секретарь МГК КПРФ, кандидат в депутаты госдумы Николай Волков.

Леонид Развозжаев пишет, что задержан. Просто задержали, привезли в ОВД Гольяново и принялись оформлять статью 20.2. ч.8. "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Кстати, о "незаконном" мероприятии.

Как видим, депутат уведомил заранее городские власти, как и в какой форме намерен провести встречу с избирателями. Никаких законных оснований препятствовать этому в властей нет. Но им законные основания и не нужны. Они ссылаются на "указ" мэра Собянина еще от 2020 года, где прописаны эпидемические ограничения на массовые мероприятия.

Но есть сомнения, что глава субъекта Федерации вообще имеет право выпускать указы - всегда это приоритет главы государства, а мэр Собянин пока еще не владетельный князь.

Однако даже если и имеет, то эти "указы" никак не могут отменять федеральные законы и Конституцию РФ. Тем более удивительно на основании "карантинного" указа проводить повальные аресты, в том числе лиц, обладающих неприкосновенностью.

Или это нужно считать конституционным переворотом и мятежом?

Мятежники из столичных военизированных структур нападают на представителей законно избранной власти и явочным порядком отменяют действие ряда статей Конституции.

Над всей Московией безоблачное небо?

Кстати, и Путин недавно как-то странно и непонятно ушел на карантин...