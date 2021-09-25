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Московский листок

Облава. Мятеж. Переворот?

Опубликовано 25.09.2021 автором в разделе комментариев 4

москва выборы собянин
Облава. Мятеж. Переворот?

Буквально вчера я пошутил в эфире: "Интересно, а что не превентивный арест? Закончились выборы, и все оппозиционные кандидаты отправляются на кичу до особого распоряжения…"

А я не шутил, оказывается. Реально по Москве идет отлов бывших кандидатов, политических активистов и сочувствующих. 

В сети видео, где полиция задерживает служебный автомобиль депутата  МГД Екатерины Енгалычевой, ничего не объясняет, проводит его полный досмотр - видимо, ищут депутата в багажнике.

https://www.facebook.com/e.engalycheva

Никто больше не церемонится, нормы и правила - мелочь, можно не соблюдать.

Нарушал, не нарушал, вообще шел в булочную - никого не волнует. Сергей Удальцов вообще был задержан практически дома и вывезен в направлении ближайшего ОВД.

В числе задержаных оказались кандидаты в депутаты Госдумы Сергей Курганский, Игорь Суханов, Виталий Петров, а также действующий депутат Мосгордумы Елена Янчук. Кроме того, полиция продолжает находиться у помещения московского горкома КПРФ, а также дежурила возле дома, где проживает секретарь МГК КПРФ, кандидат в депутаты госдумы Николай Волков.

Леонид Развозжаев пишет, что задержан. Просто задержали, привезли в ОВД Гольяново и принялись оформлять статью 20.2. ч.8. "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Кстати, о "незаконном" мероприятии.

Как видим, депутат уведомил заранее городские власти, как и в какой форме намерен провести встречу с избирателями. Никаких законных оснований препятствовать этому в властей нет. Но им законные основания и не нужны. Они ссылаются на "указ" мэра Собянина еще от 2020 года, где прописаны эпидемические ограничения на массовые мероприятия.

Но есть сомнения, что глава субъекта Федерации вообще имеет право выпускать указы - всегда это приоритет главы государства, а мэр Собянин пока еще не владетельный князь.

Однако даже если и имеет, то эти "указы" никак не могут отменять федеральные законы и Конституцию РФ. Тем более удивительно на основании "карантинного" указа проводить повальные аресты, в том числе лиц, обладающих неприкосновенностью.

Или это нужно считать конституционным переворотом и мятежом?

Мятежники из столичных военизированных структур нападают на представителей законно избранной власти и явочным порядком отменяют действие ряда статей Конституции. 

Над всей Московией безоблачное небо?

Кстати, и Путин недавно как-то странно и непонятно ушел на карантин...



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Ждлдлжджлд написал 25.09.2021 10:02
Да фигли там - во кредо тоих приматов: "Хватит разглагольствовать, хватит демагогии о правах человека. У человека есть право одно - жить, и это право ему дает государство, оснащая его вакциной. Все остальное - это идти на поводу у тех негодяев, которым не очень хочется, чтобы у нас в стране все было нормально."
Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора
...
Право жить дали? Дали. Все - сиди на попе ровно, а не то заберут взад, оснастив соответствующей дозой вакцины по уши, - с -дцатой ревакцинации сам апстену убьесси.
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(без названия)
2213 написал 25.09.2021 09:43
Все идет,опять же,по вполне лигичному сценарию-в период подготовки к выборам и при их проведении,всех неугодных власти,убирали с дороги,чтобы они не помешали каким-то образом пропихнуть едроссов в госдуму.Сегодня,когда выборы уже остались позади,но,вся их незаконность,видна и понятна кому угодно,надо "додавливать",тех,кто может эти выборы опротестовать,или,хотя бы,доказать всю их "нелигитимность".Тем более,что и остановить репрессивную машину совсем,значит-получить на завтра новые митинги протеста,новые разоблачения властных казнокрадов,и новую нестабильность для властного беспредела,когда все идет "так прекрасно".Поэтому,тех,кто против "стабильного бардака",давили и давить будут,несмотря даже на то,что и едроссам они "проиграли",и противостоять власти,по-настоящему никак не смогут,но,при этом,все же могут нарушить всю "тишь,да гладь и феодальную благодать".
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Re: чтоб жену свозить в крым по-богатому
хахахахахахахахахахххооо написал 25.09.2021 09:41
Умело. Надавить на больное.
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(без названия)
Крон-принц Пафнутий Баршевик написал 25.09.2021 09:12
Вы очень довольны происходящим, по-видимому. Ведь для вас главное стабильность, чтоб маме в крыму тепло и уютно, чтоб жену свозить в крым по-богатому. Большевик? Барщевик, сорняк, заполонил всю россию, ленинсты они везде - от Путина до бомжихи наркоманки, стабильно ненавидят всех иных, по вере, гендеру, национальности......
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