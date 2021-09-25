Прошедшие выборы обострили для Кремля проблему КПРФ

Раньше всё было относительно хорошо. Партия оставалась в своей социально-культурной и политической нише, не создавая особых проблем. Но обострение кризиса изменило политические приоритеты власти, которая отказалась в 2020 году от практики «управляемой демократии», оформленной ещё при Владиславе Суркове, заменив её стратегией тотального контроля.

С ЛДПР сделать это было нетрудно, а «Справедливая Россия» была принудительно реформирована. С КПРФ так не получилось, поскольку данная партия не просто больше, но и представляет собой более сложный механизм, где есть локальные центры силы, автономные группы интересов, есть масса избирателей и рядовых членов, мнение которых невозможно полностью игнорировать. Раньше, когда через высшее руководство президентская администрация влияла на процессы внутри КПРФ, всё более или менее работало. Но теперь потребовался механический и тотальный контроль. А это не получается сделать так же, как и в случае с более маленькими и более централизованными структурам.

И чем более успешными были усилия Кремля по установлению контроля над политическим полем, тем значительнее становилась роль КПРФ как последнего прибежища тех, кто пытается заниматься легальной оппозиционной политикой. Сюда устремились участники митингов в поддержку Навального, левые радикалы и осторожные либералы. Те, кто не могли и не хотели вступать в организацию, где всё ещё висят портреты Сталина, делались её союзниками, попутчиками или хотя бы избирателями, усиливая оппозиционность партии, которая должна удерживать свой новый электорат и опираться на новые кадры.

В свою очередь власть воспринимала происходящее как попытку лидеров КПРФ выйти из-под контроля в то самое время, когда именно ужесточение контроля стало главным приоритетом Кремля. Тут сработали ещё и усугубляющиеся с течением времени психологические пороки Сергея Кириенко и Владимира Путина, являющихся типичными control freaks — это уже классический диагноз, паранойя тотального контроля.

В результате выборы 2021 превратились в лобовое столкновение власти и КПРФ, хотя ни та ни другая сторона этого не планировала. Проблему КПРФ администрации так или иначе придется решать и не исключено, что прибегнут к жестким методам.

Не завидую сейчас Зюганову. Геннадий Андреевич, конечно, мастер сидения на двух стульях, но обострение ситуации требует выбора, который в любом варианте катастрофичен. Поссориться с Кремлем — потерять статус, влияние, всё, чем Геннадий Андреевич так дорожит. Не поссориться — потерять половину партии. А главное — при любом исходе событий, будет ли Кремль по-прежнему нуждаться в Зюганове?