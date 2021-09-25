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Московский листок

Роскосмос объявил тендер на 1,7 млрд руб. для освоения Луны

Опубликовано 25.09.2021 в разделе комментариев 0

путин рогозин роскосмос
Роскосмос объявил тендер на 1,7 млрд руб. для освоения Луны

Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на проведение научно-исследовательских работ для осуществления пилотируемых полетов на Луну. Стоимость контракта оценивается в 1,7 млрд рублей. Из материалов госзакупок следует, что по итогам работы специалисты должны разработать требования к космической технике для подобных миссий.

В документах «Роскосмоса» отмечается, что для первых в своей новейшей истории полётов на Луну Россия будет использовать ракету «Ангара» и малый транспортный корабль.

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надёжную реализацию пилотируемых полётов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учётом необходимости решения медико-биологических проблем», - говорится в материалах тендера.

То есть, грубо говоря, государство заплатит 1,7 миллиарда за одну только разработку техзадания.

О! А почему бы мне и не принять участие в тендере? С точки зрения эффективности полетов к Луны у меня такой же ноль, как и у корпорации «Энергия», опыта тоже столько же, зато аварийность у меня гораздо ниже – ни один запущенный мной космический аппарат не сгорел в плотных слоях атмсоферы…

А.Б.



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