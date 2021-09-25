Актрису из Уссурийска, пародировавшую представителя МВД Ирину Волк, арестовали на 10 суток

В Уссурийске арестована актриса из интернет-сериала про вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Мировой суд назначил 43-летней Ларисе Кривоносовой 10 суток ареста и 1000 рублей штрафа за ношение формы сотрудника полиции, в которой та играла «официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф».

Суд установил, что 22 сентября женщина снималась в видеоролике для приморского YouTube-канала BARAKuda в форме сотрудника правоохранительных органов. На форме были знаки различия и символика госструктуры.

В постановлении суда сказано, что в действиях гражданки содержится состав административного правонарушения по ч. 1 ст. 17.12 (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов).

Лариса Кривоносова вину признала и раскаялась. Ей назначено 10 суток административного ареста и штраф 1000 рублей.

Ну что ж, хоть в этом мы возвращаемся к стандартам Российской империи, где артистов за людей не считали – могли выселить из города просто решением полицмейстера, выпороть, не взирая на пол и возраст, и даже хоронила за пределами кладбищ…

Сейчас-то у нас актеров приглашают играть роли депутатов разного уровня.

Интересно, посадят ли на 10 суток Дмитрия Певцова за роль следователя в «Бандитском Петербурге»?

А.Б.