Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Актрису из Уссурийска, пародировавшую представителя МВД Ирину Волк, арестовали на 10 суток

Опубликовано 25.09.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
Актрису из Уссурийска, пародировавшую представителя МВД Ирину Волк, арестовали на 10 суток

В Уссурийске арестована актриса из интернет-сериала про вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Мировой суд назначил 43-летней Ларисе Кривоносовой 10 суток ареста и 1000 рублей штрафа за ношение формы сотрудника полиции, в которой та играла «официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф».

Суд установил, что 22 сентября женщина снималась в видеоролике для приморского YouTube-канала BARAKuda в форме сотрудника правоохранительных органов. На форме были знаки различия и символика госструктуры.

В постановлении суда сказано, что в действиях гражданки содержится состав административного правонарушения по ч. 1 ст. 17.12 (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов).

Лариса Кривоносова вину признала и раскаялась. Ей назначено 10 суток административного ареста и штраф 1000 рублей.

Ну что ж, хоть в этом мы возвращаемся к стандартам Российской империи, где артистов за людей не считали – могли выселить из города просто решением полицмейстера, выпороть, не взирая на пол и возраст, и даже хоронила за пределами кладбищ…

Сейчас-то у нас актеров приглашают играть роли депутатов разного уровня.

Интересно, посадят ли на 10 суток Дмитрия Певцова за роль следователя в «Бандитском Петербурге»?

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Довольны ли вы итогами выборов в Государственную думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
Правительство отказалось индексировать пенсию работающим пенсионерам
Правительство отказалось индексировать пенсию рабо...
24.09.2021
Марина Литвинович об итогах выборов
Марина Литвинович об итогах выборов
22.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Энергетическая нищета (0)
Почему иноагенты мы, а не они? (0)
Актрису из Уссурийска, пародировавшую представителя МВД Ирину Волк, арестовали на 10 суток (0)
Роскосмос объявил тендер на 1,7 млрд руб. для освоения Луны (0)
Прошедшие выборы обострили для Кремля проблему КПРФ (0)
Облава. Мятеж. Переворот? (4)
Захар идет в президенты? (6)
Сварщик Барзанов - разжигатель агрессивной войны! (3)
Правительство отказалось индексировать пенсию работающим пенсионерам (0)
Кому на Руси жить под санкциями (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: "Я" и социум
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: По поводу трагедии на Эльбрусе
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Зачем Россия осталась в Сирии после разгрома ИГИЛ
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок и тут пророком оказался
orphoprosecutor orphoprosecutor: Очень Маленькое Существо
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss